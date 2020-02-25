Эксклюзив

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

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Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

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Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

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03 февраля 2020

Chopard будет сверкать на новой девушке Бонда

Сегодня
Новости

Chopard сообщила, что станет партнером нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), который выйдет в прокат в апреле этого года, согласно сообщениям СМИ. 

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Фото: Greg Williams для Chopard


Ана де Армас, играющая агента ЦРУ Палому, появится в фильме в ожерелье Chopard, усеянном бриллиантами весом 43 карата огранки «груша», бриллиантовом браслете с бриллиантами массой 82 карата и серьгах с бриллиантами весом 14 каратов.
Все материалы, используемые в ювелирных изделиях Chоpard, были этически добыты и поставлены из проверенных источников.
Ана де Армас также будет блистать в украшениях Chopard на красной ковровой дорожке на премьерах фильма.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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