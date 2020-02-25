Четвертая Индийская бриллиантовая неделя пройдет 5-7 августа в BDB в Мумбае

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Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) объявила даты проведения четвертой Индийской бриллиантовой недели (Bharat Diamond Week, BDW). Ярмарка будет проходить с 5 по 7 августа 2020 года на территории BDB в Мумбае, Индия.Более 150 крупных, средних и мелких компаний представят свою высококачественную бриллиантовую продукцию. В мероприятии примут участие тысячи международных и местных покупателей.«У каждого покупателя будет уникальная возможность посетить Индийскую алмазную биржу и посетить офисы потенциальных продавцов, которые могут продемонстрировать абсолютно любой камень, который интересует клиентов - любой формы, размера или цвета», - сказал Ануп Мехта (Anoop Mehta), президент BDB.Мехул Шах (Mehul Shah), вице-президент BDB, сказал: «Индийская алмазная биржа объединяет более 2500 отраслевых компаний. Индийская бриллиантовая неделя поощряет малый и средний бизнес. Такие компании являются участниками биржи. Они продемонстрируют свою продукцию и смогут воспользоваться субсидиями, предлагаемыми BDW, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Это поможет расширить их бизнес, а также предложить отличные услуги для покупателей во время выставки».BDW будет проходить в рамках Индийской международной ювелирной выставки IIJS 2020 в Мумбае и даст посетителям и покупателям, участвующим в выставке BDW, возможность посетить оба мероприятия. Кроме того, BDB организует регулярные перевозки посетителей и покупателей между BDW и IIJS.