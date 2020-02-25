Февральский тендер TAGS в Дубае завершился, продажи упали на 30%

Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) провела свой алмазный тендер 2020 года в период с 21 по 26 февраля на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange). Согласно пресс-релизу компании, TAGS традиционно представила продукцию из Южной Африки и Анголы. На торги было выставлено около 30 000 каратов на сумму порядка 30 млн долларов США. В связи с тем что De Beers проводила свой цикл продаж в Ботсване в течение недели с 24 февраля, TAGS приветствовала клиентов как по пути в Ботсвану, так и по возвращении из этой страны.
TAGS, однако, заявила, что восстановление рынка закончилось, не успев начаться. На ситуацию повлияли последствия коронавируса на фоне продолжительных протестов в Гонконге против правительства Китая. В Гонконг и Китай идут поставки от 35% до 40% от индийского экспорта бриллиантов, и текущая ситуация практически остановила бизнес в этом регионе.
Поскольку в Китае практически не ведется розничная торговля, а многие индийские компании выводят своих сотрудников из своих офисов в Гонконге, влияние на продажи и, что более важно, на финансы было огромным. Там, где это возможно, производители переносят продажи бриллиантов на другие рынки, но многие индийские производители, производящие бриллианты качества VS и выше в категории камней весом 0.30-0.50 поинтов, не имеют другой альтернативы, кроме как сократить производство и, следовательно, свои соответствующие закупки алмазного сырья в настоящее время.
Несмотря на то что клиенты TAGS продемонстрировали крайнюю преданность компании, о чем свидетельствуют их ставки по лотам, у партнеров-производителей не было иного выбора, кроме как отозвать несколько лотов, и в итоге продажи TAGS составили около 70% от представленных товаров.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished