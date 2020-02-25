Февральский тендер TAGS в Дубае завершился, продажи упали на 30%

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Отчеты о продажах во время рождественского сезона были положительными, и после непростого 2019 года 2020 год начался с оптимизмом: в некоторых областях наблюдалось повышение цен на бриллианты, уменьшение запасов алмазов в среднем потоке и возобновление спроса со стороны производителей.TAGS, однако, заявила, что восстановление рынка закончилось, не успев начаться. На ситуацию повлияли последствия коронавируса на фоне продолжительных протестов в Гонконге против правительства Китая. В Гонконг и Китай идут поставки от 35% до 40% от индийского экспорта бриллиантов, и текущая ситуация практически остановила бизнес в этом регионе.Поскольку в Китае практически не ведется розничная торговля, а многие индийские компании выводят своих сотрудников из своих офисов в Гонконге, влияние на продажи и, что более важно, на финансы было огромным. Там, где это возможно, производители переносят продажи бриллиантов на другие рынки, но многие индийские производители, производящие бриллианты качества VS и выше в категории камней весом 0.30-0.50 поинтов, не имеют другой альтернативы, кроме как сократить производство и, следовательно, свои соответствующие закупки алмазного сырья в настоящее время.Несмотря на то что клиенты TAGS продемонстрировали крайнюю преданность компании, о чем свидетельствуют их ставки по лотам, у партнеров-производителей не было иного выбора, кроме как отозвать несколько лотов, и в итоге продажи TAGS составили около 70% от представленных товаров.