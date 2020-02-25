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27 января 2020

Firestone перестала торговать своими акциями на AIM и сократила совет директоров

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firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds приняла решение о прохождении делистинга с Рынка альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и сократила свой совет директоров после проведения анализа расходов и издержек компании.
Она заявила, что преимущества и проблемы, связанные с продолжением торговли своими акциями на AIM, больше не соответствуют интересам компании и ее акционеров.
«Необходимость сохранения денежных средств всеми возможными способами, чтобы гарантировать, что компания переживет текущий спад на рынке, является основополагающим принципом для совета директоров и будет включать в себя пересмотр операций, корпоративной структуры и накладных расходов, включая состав совета директоров», - сказали в Firestone.
Компания заявила, что страдает от недостатка ликвидности при торговле обыкновенными акциями из-за держателей облигаций, владеющих 65% выпущенного обыкновенного акционерного капитала, и, кроме того, двум миноритарным акционерам принадлежит еще 18%.
Это в сочетании с ослаблением торговли на алмазном рынке и общим негативным настроением в отношении сектора привело к существенному росту цены акций и, как следствие, к снижению рыночной капитализации.
Согласно сообщению компании, хотя ситуация на алмазном рынке имеет потенциал для улучшения, теперь это займет больше времени, чем предполагалось ранее.
Firestone также заявила, что компания намеревалась рационализировать совет директоров, чтобы его состав больше соответствовал текущей деятельности фирмы.
«В настоящее время компания намерена сделать так, чтобы в состав совета директоров входили не менее четырех директоров, включая независимого председателя», - сказали в Firestone.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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