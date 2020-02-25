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27 января 2020

АЛРОСА перенесет мартовский бриллиантовый аукцион в Израиль

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АЛРОСА приняла решение провести мартовский бриллиантовый аукцион в Израиле в связи с переносом ювелирной выставки в Гонконге на май, во время которой АЛРОСА обычно организовывала свои торги бриллиантами. 

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Фото: АЛРОСА

 
Аукцион пройдет в период с 1 по 11 марта на площадке компании в Рамат-Гане. Торги будут организованы гранильным филиалом компании «Бриллианты АЛРОСА», говорится на сайте горнодобывающей компании. 
На аукционе АЛРОСА представит бриллианты регулярных цветов от 5 карат и выше, а также бриллианты фантазийных оттенков, включая желтые, розовые и пурпурные камни. Кроме того, в состав аукциона вошёл бриллиант редкого оттенка Intense Yellowish Orange огранки «груша».
«В Израиле мы представим разнообразный ассортимент, включающий в себя бриллианты фантазийных цветов, которые вызывают интерес и пользуются стабильным спросом у покупателей по всему миру», - отметил директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» Павел Винихин.
Недавно сообщалось, что АЛРОСА продала розовый бриллиант собственной огранки массой 6,21 карата американскому коллекционеру Ларри Уэсту (Larry West).
Розовый камень насыщенного цвета огранки «кушон» имеет сертификаты о происхождении, цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил. 
Цена реализации камня не разглашалась. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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