АЛРОСА перенесет мартовский бриллиантовый аукцион в Израиль

Фото: АЛРОСА

Аукцион пройдет в период с 1 по 11 марта на площадке компании в Рамат-Гане. Торги будут организованы гранильным филиалом компании «Бриллианты АЛРОСА», говорится на сайте горнодобывающей компании.На аукционе АЛРОСА представит бриллианты регулярных цветов от 5 карат и выше, а также бриллианты фантазийных оттенков, включая желтые, розовые и пурпурные камни. Кроме того, в состав аукциона вошёл бриллиант редкого оттенка Intense Yellowish Orange огранки «груша».«В Израиле мы представим разнообразный ассортимент, включающий в себя бриллианты фантазийных цветов, которые вызывают интерес и пользуются стабильным спросом у покупателей по всему миру», - отметил директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» Павел Винихин.Недавно сообщалось, что АЛРОСА продала розовый бриллиант собственной огранки массой 6,21 карата американскому коллекционеру Ларри Уэсту (Larry West).Розовый камень насыщенного цвета огранки «кушон» имеет сертификаты о происхождении, цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил.Цена реализации камня не разглашалась.