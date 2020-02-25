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27 января 2020

Представитель бренда DJWE Сонам Капур открыла Павильон Индии

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Индийский павильон на 17-й Дохийской выставке ювелирных изделий и часов (Doha Jewellery & Watches Exhibition, DJWE), которая проходит с 24 по 29 февраля, был открыт послом бренда DJWE Сонам Капур в присутствии посла Индии П. Кумарана (P. Kumaran). 

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                          Фото: GJEPC


В павильоне Индии, расположенном в районе «Новая роскошь» и в зале «Конкорс», представлено 27 экспонентов, которые продемонстрировали полный ассортимент своей продукции на 31 стенде, в частности ювелирные изделия с бриллиантами и драгоценными камнями, такими как рубины, изумруды, сапфиры и жемчуг; обычные украшения ручной работы для стран Ближнего Востока и стран-соседей.
Был также представлен широкий спектр современных дизайнерских ювелирных изделий, вдохновленных европейскими и ближневосточными тенденциями за последние несколько десятилетий.
Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «Ближний Восток является важным рынком для индийской ювелирной промышленности. Я надеюсь, что эта платформа откроет новые возможности для бизнеса и еще больше укрепит существующие торговые отношения с Ближним Востоком и соседними странами».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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