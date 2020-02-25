Представитель бренда DJWE Сонам Капур открыла Павильон Индии

Фото: GJEPC

В павильоне Индии, расположенном в районе «Новая роскошь» и в зале «Конкорс», представлено 27 экспонентов, которые продемонстрировали полный ассортимент своей продукции на 31 стенде, в частности ювелирные изделия с бриллиантами и драгоценными камнями, такими как рубины, изумруды, сапфиры и жемчуг; обычные украшения ручной работы для стран Ближнего Востока и стран-соседей.Был также представлен широкий спектр современных дизайнерских ювелирных изделий, вдохновленных европейскими и ближневосточными тенденциями за последние несколько десятилетий.Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «Ближний Восток является важным рынком для индийской ювелирной промышленности. Я надеюсь, что эта платформа откроет новые возможности для бизнеса и еще больше укрепит существующие торговые отношения с Ближним Востоком и соседними странами».