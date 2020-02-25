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27 января 2020

ICRA пересматривает кредитный прогноз по индийской алмазной отрасли на «негативный»

Сегодня
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Кредитно-рейтинговое агентство Индии ICRA Limited пересмотрело прогноз по отрасли огранки алмазов до «негативного» уровня в связи с продолжающимся закрытием бизнеса в некоторых районах Китая и Гонконга. 

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Фото: gr8effect (Pixabay)


Несмотря на то что на Китай приходится около 14% потребления бриллиантов, более 35% экспорта из Индии в настоящее время направляется через Гонконг. Продолжающаяся блокировка бизнеса в Китае и Гонконге, вероятно, усугубит давление на денежные потоки для отрасли, особенно на фоне осторожного кредитования сектора.
Согласно ICRA, кредитный профиль экспортеров бриллиантов будет подвергнут отрицательному воздействию, если блокирование, связанное с коронавирусом, сохранится после февраля 2020 года. Кроме того, на денежный поток будут влиять растяжение цикла оборотного капитала на фоне задержки выпуска новых коллекций и наращивания запасов камней. В результате это может оказать давление на ликвидную позицию предприятий и может привести к снижению продаж, что не только ухудшит их прибыльность, но и негативно повлияет на цены на бриллианты. Однако степень воздействия на индийские компании по производству бриллиантов, вероятно, будет варьироваться в зависимости от их вовлеченности в бизнес с Китаем и Гонконгом. ICRA также отмечает, что Китай в настоящее время является крупным экспортером ювелирных изделий с бриллиантами в США и на другие ключевые рынки. И в связи с тем, что в настоящее время китайские заводы работают с низкой загрузкой мощностей, такое производство может быть перенесено в Индию на короткий период времени. Однако если остановка бизнеса в Китае будет продолжаться еще два месяца, скажем, до апреля 2020 года, то это может привести к повышению уровня запасов камней в индийской промышленности.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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