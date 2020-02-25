«Artisan Jewellery Design Awards 2020» от GJEPC признает дизайнеров в разных категориях

Фото: GJEPC

Темой конкурса Artisan Jewellery Design Awards 2020, организованного Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), в этом году стала «Архитектурные жемчужины». Участники могли принять участие в различных номинациях, таких как ар-деко, нео-футуризм и многих других. Для участников IIJS Signature 2020 также была создана специальная категория - «Лучшая представленная продукция».Победителем в категории арт-деко стал Харьяс Каур (Harjas Kaur); победителем в нео-футуризме стала Намрата Бхардвадж (Namrata Bhardwaj), а победителем в номинации «Исламская арабеска» стал Кушик Мондал (Koushik Mondal). Награды вручали Стивен Вебстер (Stephen Webster), Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) -председатель, GJEPC, Колин Шах (Colin Shah) - вице-председатель GJEPC - и Нирупа Бхатт (Nirupa Bhatt), управляющий директор GIA в Индии и на Ближнем Востоке.Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал сказал: «В Индии очень талантливые дизайнеры ювелирных украшений. Artisan Awards - одна из инициатив GJEPC по поощрению лучших талантов в ювелирном дизайне. Я поздравляю всех дизайнеров, создавших такие красивые дизайны, и производителей, которые воплотили эти проекты в жизнь. Глядя на эти изысканные ювелирные украшения, я могу сказать, что будущее этой отрасли в надежных руках».Всемирно известный ювелирный дизайнер Стивен Вебстер заявил: «Конкурсы дизайна важны, потому что они бросают вам вызов, чтобы вы проявили себя творчески, раздвинули свои границы. Индия богата традициями, и Индия оказала влияние почти на всех ювелирных дизайнеров. Я поздравляю всех лауреатов премии Artisan Awards, представленной GJEPC, и могу сказать, что мы отметили несколько замечательных произведений».Колин Шах, вице-председатель GJEPC, добавил: «Одной из различных инициатив, предпринятых GJEPC, является премия Artisan Awards. Уже третий год подряд мы регистрируем довольно высокий уровень регистрации на конкурс среди участников из Индии и из-за рубежа. Благодаря этой платформе мы привлекли новые таланты, которые не только имеют намерение создавать дизайны, расширяя границы креативности, но также сочетают в себе факторы, которые делают ювелирные украшения доступными для конечного покупателя».