Эксклюзив

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

«Artisan Jewellery Design Awards 2020» от GJEPC признает дизайнеров в разных категориях

Сегодня
Новости

Премия в области ремесленного искусства и дизайна Artisan Jewellery Design Awards - инициатива Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - вдохновляет индийских дизайнеров ювелирных изделий расширить границы своего дизайна и продемонстрировать свое мастерство при создании ювелирных изделий. 

news_27022020_gjepc.png
Фото: GJEPC



Темой конкурса Artisan Jewellery Design Awards 2020, организованного Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), в этом году стала «Архитектурные жемчужины». Участники могли принять участие в различных номинациях, таких как ар-деко, нео-футуризм и многих других. Для участников IIJS Signature 2020 также была создана специальная категория - «Лучшая представленная продукция».
Победителем в категории арт-деко стал Харьяс Каур (Harjas Kaur); победителем в нео-футуризме стала Намрата Бхардвадж (Namrata Bhardwaj), а победителем в номинации «Исламская арабеска» стал Кушик Мондал (Koushik Mondal). Награды вручали Стивен Вебстер (Stephen Webster), Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) -председатель, GJEPC, Колин Шах (Colin Shah) - вице-председатель GJEPC - и Нирупа Бхатт (Nirupa Bhatt), управляющий директор GIA в Индии и на Ближнем Востоке.
Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал сказал: «В Индии очень талантливые дизайнеры ювелирных украшений. Artisan Awards - одна из инициатив GJEPC по поощрению лучших талантов в ювелирном дизайне. Я поздравляю всех дизайнеров, создавших такие красивые дизайны, и производителей, которые воплотили эти проекты в жизнь. Глядя на эти изысканные ювелирные украшения, я могу сказать, что будущее этой отрасли в надежных руках».
Всемирно известный ювелирный дизайнер Стивен Вебстер заявил: «Конкурсы дизайна важны, потому что они бросают вам вызов, чтобы вы проявили себя творчески, раздвинули свои границы. Индия богата традициями, и Индия оказала влияние почти на всех ювелирных дизайнеров. Я поздравляю всех лауреатов премии Artisan Awards, представленной GJEPC, и могу сказать, что мы отметили несколько замечательных произведений».
Колин Шах, вице-председатель GJEPC, добавил: «Одной из различных инициатив, предпринятых GJEPC, является премия Artisan Awards. Уже третий год подряд мы регистрируем довольно высокий уровень регистрации на конкурс среди участников из Индии и из-за рубежа. Благодаря этой платформе мы привлекли новые таланты, которые не только имеют намерение создавать дизайны, расширяя границы креативности, но также сочетают в себе факторы, которые делают ювелирные украшения доступными для конечного покупателя».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished