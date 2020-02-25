Алексей Моисеев: приоритеты России в качестве председателя Кимберлийского процесса

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В ходе пресс-конференции, прошедшей во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», Председатель Кимберлийского процесса (КП), заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев представил приоритетные задачи России в рамках председательства в КП в 2020 году, а также рассказал об основных направлениях работы.Он, в частности, отметил, что важным аспектом деятельности в рамках своего председательства для России он видит в определении термина «конфликтные алмазы» и в устранении их с рынка. Текущая редакция термина «конфликтные алмазы» означает необработанные природные алмазы, используемые повстанческими группировками, их союзниками для финансирования конфликта с целью подрыва доверия к законному правительству. Исходя из современных реалий, Российской Федерацией в прошлом году были внесены предложения по изменению определения, подразумевающие приверженность Кимберлийского процесса к соблюдению международного гуманитарного права как единственного подходящего международно признанного инструмента на уровне ООН, а также включению в определение, помимо повстанцев и их союзников, нелегальных вооружённых формирований, террористических группировок и поддерживающих их криминальных сообществ.«Мы практически на сантиметры подошли к изменению определения под председательством Индии в прошлом году. К сожалению, итоговые формулировки не нашли консенсуса среди всех участников КП, и поэтому потребуются дополнительные усилия для завершения этого процесса. Мы убеждены, что это одно из самых важных направлений работы в текущий период председательства России», - сказал он.Кроме того, Россия рассчитывает совместно с Ботсваной как вице-председателем КП выступить с совместной инициативой по принятию проекта Рамочных принципов ответственных поставок алмазов. «Эти принципы должны указать на поддержку странами-участниками Кимберлийского процесса проводимой отраслью политики саморегулирования и усилий по продвижению лучших практик в области соблюдения прав человека, защиты окружающей среды, развития местных сообществ, противодействия коррупции и разделения рынков природных камней и синтетики и составить важную основу работы КП в форме Административного решения», - добавил Моисеев.Еще одной важной темой, затронутой на пресс-конференции, стал вопрос о восстановлении полноценного членства Центральноафриканской Республики в КП, которое было приостановлено в 2013 году в связи с начавшейся там гражданской войной. Страна была лишена права экспорта алмазов в рамках реализации решений КП. С 2015 года разрешен частичный экспорт из территорий, контролируемых правительством – из так называемых «зеленых зон».«Как председатель КП мы готовы помочь правительству Центральноафриканской Республики выстроить эффективные механизмы контроля. Наша задача – инициировать введение таких механизмов, которые помогут людям работать в легальном поле и минимизируют возможность нелегальной торговли», - заявил Моисеев.