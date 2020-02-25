Эксклюзив

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

25 февраля 2020

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Производство Rio Tinto Diamond сократилось на 8% в 2019 году

Сегодня
Новости

С уменьшением объемов производства на обеих шахтах добыча Rio Tinto Diamond за 2019 год упала на 8%, до 17 млн ​​каратов алмазов, в связи с  добычей руды с более низким содержанием камней, что было лишь частично компенсировано более высоким уровнем переработки руды. 

geralt
Фото: geralt (Pixabay)


На канадском руднике Даявик (Diavik) добыча также снизилась на 8%, так как объем руды с более низким содержанием камней, произведенный во время подземной эксплуатации шахты, превышал объем переработанной руды с участка A21, где содержание алмазов в породе было выше.
Rio Tinto Diamond сообщила, что выручка снизилась на 11%, до 619 млн долларов США в 2019 году, так как цены на алмазное сырье снизились. Горнодобывающая компания зафиксировала чистый убыток в 21 млн долларов США по сравнению с прибылью в 118 млн долларов США год назад.
Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 50%, до 151 млн долларов США.
Rio Tinto Diamond намерена в этом году произвести от 12 до 14 млн каратов. Более низкий прогноз добычи связан с закрытием рудника Аргайл (Argyle) в конце 2020 года. Кроме того, на добычу будет влиять более низкая доступность руды и более низкое содержание алмазов в руде, добываемой на подземном руднике Даявик.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished