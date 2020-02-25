Производство Rio Tinto Diamond сократилось на 8% в 2019 году

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На канадском руднике Даявик (Diavik) добыча также снизилась на 8%, так как объем руды с более низким содержанием камней, произведенный во время подземной эксплуатации шахты, превышал объем переработанной руды с участка A21, где содержание алмазов в породе было выше.Rio Tinto Diamond сообщила, что выручка снизилась на 11%, до 619 млн долларов США в 2019 году, так как цены на алмазное сырье снизились. Горнодобывающая компания зафиксировала чистый убыток в 21 млн долларов США по сравнению с прибылью в 118 млн долларов США год назад.Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 50%, до 151 млн долларов США.Rio Tinto Diamond намерена в этом году произвести от 12 до 14 млн каратов. Более низкий прогноз добычи связан с закрытием рудника Аргайл (Argyle) в конце 2020 года. Кроме того, на добычу будет влиять более низкая доступность руды и более низкое содержание алмазов в руде, добываемой на подземном руднике Даявик.