GSI идентифицировала выращенный методом HTHP алмаз с признаками лазерного сверления

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Эти фрагменты в значительной мере схожи с обработкой лазерным сверлом, которая обычно используется для «очистки» черных включений и улучшения внешнего вида алмаза.Распространенным заблуждением является то, что алмаз может быть идентифицирован как природный или выращенный в лабораторных условиях на основе включений. В данном конкретном случае можно было бы сделать поспешный и неточный вывод о том, что алмаз является природным из-за мнимого канала лазерного сверления, поскольку не зарегистрированы случаи наличия лабораторных алмазов с такой обработкой.