GSI идентифицировала выращенный методом HTHP алмаз с признаками лазерного сверления

Эксперты геммологической лаборатории Gemological Science International (GSI) в Мумбае идентифицировали выращенный методом высоких давлений и высоких температур HTHP алмаз с признаками лазерного сверления.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что «канал лазерного сверления» является типичным для HTHP включением, которое было разрезано сверху и снизу. Содержимое включения было отбелено кислотой, но часть его фрагментов осталась.
Эти фрагменты в значительной мере схожи с обработкой лазерным сверлом, которая обычно используется для «очистки» черных включений и улучшения внешнего вида алмаза.
Распространенным заблуждением является то, что алмаз может быть идентифицирован как природный или выращенный в лабораторных условиях на основе включений. В данном конкретном случае можно было бы сделать поспешный и неточный вывод о том, что алмаз является природным из-за мнимого канала лазерного сверления, поскольку не зарегистрированы случаи наличия лабораторных алмазов с такой обработкой.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished