Ангола ищет независимых оценщиков алмазов

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Правительство Анголы ищет трех независимых оценщиков для сортировки, оценки и определения резервной стоимости алмазов, произведенных в Анголе, до начала их продаж.Подрядной организацией будет вывступать министерство минеральных ресурсов, которое отвечает за реализацию политики сбыта алмазов в стране.Этот шаг был принят в рамках новой политики, реализованной в алмазной отрасли правительством президента Жоау Лоуренсу.Генеральный секретарь министерства Америку Мигель да Коста заявил, что новые оценщики помогут стране получить справедливую рыночную цену на свои алмазы.«Договор на оказание услуг должен быть предоставлен тем кандидатам, чьи предложения считаются экономически и технически более выгодными и которые демонстрируют необходимые навыки ...», - сказал он.Заявки на участие будут оглашены на публичном мероприятии, которое состоится 7 апреля 2020 года.В 2019 году Ангола получила около 1,3 миллиарда долларов США от продажи 9,44 млн каратов алмазов.В 2020 Ангола намерена добыть 14 млн каратов.