Firestone пересмотрела свой производственный план

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Компания Firestone Diamonds, владеющая 75% акций рудника Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, пересмотрела свой производственный план на 2020 финансовый год в связи с перебоями в подаче электроэнергии и последующим пересмотром стратегии по добыче алмазов.Компания заявила, что в настоящее время намерена добыть алмазы в объеме от 720 000 до 750 000 каратов по сравнению с предыдущим целевым показателем в размере от 820 000 до 870 000 каратов.«Неожиданное отключение электроэнергии оказало разрушительное влияние на производство и получение доходов, - сказал исполнительный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - … Из-за спада производства и продолжающихся неблагоприятных рыночных условий правление компании решило, что необходимо сделать все возможное, чтобы сократить расходы, чтобы пережить продолжительное падение в уровне добычи».Компания также перестала торговать своими акциями на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и сократила совет директоров.В то же время Firestone сообщила, что объемы продаж алмазов сократились на 21% во втором квартале финансового года, до 132 885 каратов, по сравнению с 168 612 каратами, проданными в предыдущем квартале, из-за перебоев с подачей электроэнергии.Тем не менее средняя стоимость алмазов за карат была выше и составила $73 против $63 за карат в предыдущем квартале, что было обусловлено большим количеством более качественных алмазов, которые были добыты и проданы, включая один камень весом более 100 каратов и два алмаза массой более 90 каратов.