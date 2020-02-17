Эксклюзив

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

Вчера

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Firestone пересмотрела свой производственный план

Сегодня
Новости

firestone_diamonds_logo.pngКомпания Firestone Diamonds, владеющая 75% акций рудника Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, пересмотрела свой производственный план на 2020 финансовый год в связи с перебоями в подаче электроэнергии и последующим пересмотром стратегии по добыче алмазов.
Компания заявила, что в настоящее время намерена добыть алмазы в объеме от 720 000 до 750 000 каратов по сравнению с предыдущим целевым показателем в размере от 820 000 до 870 000 каратов.
«Неожиданное отключение электроэнергии оказало разрушительное влияние на производство и получение доходов, - сказал исполнительный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - … Из-за спада производства и продолжающихся неблагоприятных рыночных условий правление компании решило, что необходимо сделать все возможное, чтобы сократить расходы, чтобы пережить продолжительное падение в уровне добычи».
Компания также перестала торговать своими акциями на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и сократила совет директоров.
В то же время Firestone сообщила, что объемы продаж алмазов сократились на 21% во втором квартале финансового года, до 132 885 каратов, по сравнению с 168 612 каратами, проданными в предыдущем квартале, из-за перебоев с подачей электроэнергии.
Тем не менее средняя стоимость алмазов за карат была выше и составила $73 против $63 за карат в предыдущем квартале, что было обусловлено большим количеством более качественных алмазов, которые были добыты и проданы, включая один камень весом более 100 каратов и два алмаза массой более 90 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished