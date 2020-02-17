В Мумбае завершилась 13-я Индийская международная выставка ювелирных изделий

Фото: GJEPC

Мероприятия, проходившие 13-16 февраля 2020 года в Бомбейском выставочном центре, расположенном в Горегаоне, пригороде Мумбая, привлекли более 15 000 посетителей, из которых 12 000 были предварительно зарегистрированы и прибыли из более чем 325 городов Индии и более чем 55 стран мира. В рамках выставок было представлено более 700 экспонентов со всего мира, которые смогли продемонстрировать свою продукцию на 1300 стендах. Общая площадь выставки составила более 45 000 кв метров. В этом году на мероприятии было создано несколько новых зон, таких как «Стартовая зона» (зал 6), в которой размещались начинающие дизайнеры и женщины-предприниматели, а также павильон ремесленных изделий. GJEPC одновременно с выставками представил первый в мире форум по знаниям в области бизнеса, а также премию в области ремесленного искусства и дизайна Artisan Awards и Design Inspirations с тем, чтобы расширить понимание новых тенденций, предоставить интеллектуальную информацию и перспективы для представителей отрасли. Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «IIJS Signature в настоящее время является неотъемлемой частью деловой жизни индийского ювелира. Несмотря на препятствия для бизнеса и окружающей среды, экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, охватывающий все этапы цепочки поставок - от поставщиков сырья до производителей, дизайнеров, оптовиков и розничных продавцов - с энтузиазмом поддержал мероприятие. Мы стали свидетелями наплыва международных покупателей, которые ищут альтернативы, учитывая новые международные требования в отношении торговли и текущую ситуацию в Китае».«GJEPC также планирует провести в Джайпуре единственную выставку по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий под названием India Gem & Jewellery Show, запланированную на 1-3 апреля 2020 года, которая будет проводится только для международных покупателей», - сказал он.Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сказал: «Несмотря на все проблемы, такие как коронавирус и глобальное замедление торговли, мы зарегистрировали достойную посещаемость более 15000 человек на IIJS Signature 2020. Мы ожидаем, что во всем мире вторая половина года будет лучше, чем первая половина и, следовательно, бизнес будет идти вперед. Покупатели проявили интерес и предварительно зарегистрировались на участие в IIJS Signature, что является хорошим знаком для индийского бизнеса по экспорту алмазов и ювелирных изделий».Мансух Котари (Mansukh Kothari), организатор из национального подкомитета выставок, GJEPC, сообщил: «На выставке было много серьезных покупателей. Общий настрой покупателей был положительным. "Зона стартапов" получила хороший отклик, и отрасль высоко оценила эту инициативу. Я получил сообщение от экспонентов, что на этой выставке были только серьезные покупатели, что было хорошо. Мы также стали свидетелями спроса на ювелирные изделия с высоким и средним весом».Участники «Зоны стартапов» выразили благодарность за возможность взаимодействия с покупателями со всей Индии в режиме «бизнес для бизнеса» (B2B), что является для них новым опытом, поскольку они привыкли работать с конечными клиентами. «Craft Pavilion» продвигал традиционные индийские ювелирные ремесла. Цель состоит в том, чтобы сохранить знания об этих ремеслах для потомков, потому что сейчас они передаются из поколения в поколение только из уст в уста или посредством практики.На форуме по знаниям в области бизнеса совместно с Economictimes.com участвовали спикеры, которые рассказали о появлении и важности современных информационных технологий и инструментов, таких как робототехника, искусственный интеллект, цифровой маркетинг, важность социальных сетей и многое другое. Паола Де Лука провела однодневную сессию, посвященную последним тенденциям в ювелирном деле и поведении потребителей.