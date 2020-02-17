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27 января 2020

Lucapa добыла редкие алмазы типа IIa в ходе программы по разведке кимберлита Луло

Сегодня
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Lucapa Diamond, которая недавно произвела 45 алмазов весом 30,3 карата из пробы, взятой в районе Кангидж (Canguige) в Анголе, подтвердила наличие редких драгоценных камней типа IIa, а также алмазов светло-желтого цвета.
Такие результаты были представлены по итогам анализа камней на колориметре Yehuda после обработки кислотой или на установке глубокого кипения алмазного сырья, добытого на участке Кангидж.
В пределах участка ранее добывались белые алмазы хорошего качества, включая камни цвета D.
Lucara и ее партнеры планируют отправить алмазы в Антверпен для более детального анализа на специализированном оборудовании. 

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Фото: Lucapa Diamond


Участок Кангидж простирается в долине реки Какуйло ​​примерно в 3 км вверх по течению от аллювиального горного блока 46 на проекте Луло (Lulo), на котором было добыто несколько дорогостоящих алмазов типа IIa, в частности алмазы специальных размеров массой до 88 каратов наряду с розовыми и желтыми алмазами.
Ранее Австралийская биржа ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX) сообщала, что в районе Кангидж началась программа по бурернию скважин с целью оконтуривания пяти кимберлитовых трубок, которые, согласно техническому отчету, считаются наиболее перспективными с точки зрения содержания алмазов на кимберлитовом месторождении Луло. 
Две другие приоритетные цели, определенные в отчете, также будут пройдены буровыми установками с тем, чтобы подтвердить присутствие кимберлита, сообщили в компании.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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