Lucapa добыла редкие алмазы типа IIa в ходе программы по разведке кимберлита Луло

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Фото: Lucapa Diamond







Участок Кангидж простирается в долине реки Какуйло ​​примерно в 3 км вверх по течению от аллювиального горного блока 46 на проекте Луло (Lulo), на котором было добыто несколько дорогостоящих алмазов типа IIa, в частности алмазы специальных размеров массой до 88 каратов наряду с розовыми и желтыми алмазами.

Ранее Австралийская биржа ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX) сообщала, что в районе Кангидж началась программа по бурернию скважин с целью оконтуривания пяти кимберлитовых трубок, которые, согласно техническому отчету, считаются наиболее перспективными с точки зрения содержания алмазов на кимберлитовом месторождении Луло.

Две другие приоритетные цели, определенные в отчете, также будут пройдены буровыми установками с тем, чтобы подтвердить присутствие кимберлита, сообщили в компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Участок Кангидж простирается в долине реки Какуйло ​​примерно в 3 км вверх по течению от аллювиального горного блока 46 на проекте Луло (Lulo), на котором было добыто несколько дорогостоящих алмазов типа IIa, в частности алмазы специальных размеров массой до 88 каратов наряду с розовыми и желтыми алмазами.Ранее Австралийская биржа ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX) сообщала, что в районе Кангидж началась программа по бурернию скважин с целью оконтуривания пяти кимберлитовых трубок, которые, согласно техническому отчету, считаются наиболее перспективными с точки зрения содержания алмазов на кимберлитовом месторождении Луло.Две другие приоритетные цели, определенные в отчете, также будут пройдены буровыми установками с тем, чтобы подтвердить присутствие кимберлита, сообщили в компании.

Lucapa Diamond, которая недавно произвела 45 алмазов весом 30,3 карата из пробы, взятой в районе Кангидж (Canguige) в Анголе, подтвердила наличие редких драгоценных камней типа IIa, а также алмазов светло-желтого цвета.Такие результаты были представлены по итогам анализа камней на колориметре Yehuda после обработки кислотой или на установке глубокого кипения алмазного сырья, добытого на участке Кангидж.В пределах участка ранее добывались белые алмазы хорошего качества, включая камни цвета D.Lucara и ее партнеры планируют отправить алмазы в Антверпен для более детального анализа на специализированном оборудовании.