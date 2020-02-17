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27 января 2020

АЛРОСА реализовала алмазную продукцию специальных размеров на $11,9 млн

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В ходе февральского международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил во Владивостоке, АЛРОСА реализовала 123 алмаза общей массой 2 205 каратов. 

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Фото: АЛРОСА


Выручка от продаж составила $11,9 млн, говорится на сайте компании.
В аукционе приняли участие компании из Индии, Израиля, ОАЭ и Бельгии.
«Первый в этом году аукцион на нашей дальневосточной площадке завершился с хорошими результатами. Участники купили более 70% представленных на аукционе алмазов», - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.
Ранее сообщалось, что АЛРОСА намерена провести 34 международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров в 2020 году.
Согласно сообщению, на территории Российской Федерации всего пройдет 14 аукционов, в частности в Москве пройдет 11 аукционов, во Владивостоке - 3.
Остальные аукционы будут проведены в Антверпене (Бельгия) - 3 аукциона,в Дубае (ОАЭ) - четыре, в Рамат-Гане (Израиль) - пять, в Гонконге (КНР) - четыре, в Нью-Йорке (США) также пройдет 4 аукциона.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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