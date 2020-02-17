АЛРОСА реализовала алмазную продукцию специальных размеров на $11,9 млн

Фото: АЛРОСА

Выручка от продаж составила $11,9 млн, говорится на сайте компании.В аукционе приняли участие компании из Индии, Израиля, ОАЭ и Бельгии.«Первый в этом году аукцион на нашей дальневосточной площадке завершился с хорошими результатами. Участники купили более 70% представленных на аукционе алмазов», - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.Ранее сообщалось, что АЛРОСА намерена провести 34 международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров в 2020 году.Согласно сообщению, на территории Российской Федерации всего пройдет 14 аукционов, в частности в Москве пройдет 11 аукционов, во Владивостоке - 3.Остальные аукционы будут проведены в Антверпене (Бельгия) - 3 аукциона,в Дубае (ОАЭ) - четыре, в Рамат-Гане (Израиль) - пять, в Гонконге (КНР) - четыре, в Нью-Йорке (США) также пройдет 4 аукциона.