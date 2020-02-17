Lucapa получила $ 1,9 млн от последней продажи алмазов, добытых на руднике Луло

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Lucapa Diamond реализовала партию алмазов массой 1 223 карата, добытых на принадлежащем компании на 40% аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, за 1,9 млн долларов США, что составляет в среднем 1 535 долларов США за карат.







Фото: Lucapa Diamond







Таким образом, согласно сообщению, на данный момент общий объем продаж алмазов, добытых на Луло, в 2020 году составит 5,3 млн долларов США. Средняя цена за карат достигла 1 906 долларов США.

Недавно компания также сообщила, участок Кангидж (Canguige), который находится в пределах концессии Луло, стал центром для проведения геологоразведки партнерами по проекту Луло для обнаружения твердых пород-источников аллювиальных алмазов, добываемых вдоль долины реки Какуйло.

С момента ввода в эксплуатацию четыре года назад на шахте было произведено 14 алмазов весом более 100 каратов.

На руднике добывают алмазы по самой высокой цене в долларах за карат в мире.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished