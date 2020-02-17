Lucapa получила $ 1,9 млн от последней продажи алмазов, добытых на руднике Луло

Фото: Lucapa Diamond
Таким образом, согласно сообщению, на данный момент общий объем продаж алмазов, добытых на Луло, в 2020 году составит 5,3 млн долларов США. Средняя цена за карат достигла 1 906 долларов США.
Недавно компания также сообщила, участок Кангидж (Canguige), который находится в пределах концессии Луло, стал центром для проведения геологоразведки партнерами по проекту Луло для обнаружения твердых пород-источников аллювиальных алмазов, добываемых вдоль долины реки Какуйло.
С момента ввода в эксплуатацию четыре года назад на шахте было произведено 14 алмазов весом более 100 каратов.
На руднике добывают алмазы по самой высокой цене в долларах за карат в мире.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished