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27 января 2020

Более низкие объемы продаж снизили показатель EBITDA компании De Beers в 2019 году

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de_beers_logo.pngОсновная скорректированная прибыль De Beers до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в 2019 году снизилась на 55%, до 558 млн долларов США, по сравнению с 1,2 млрд долларов США годом ранее из-за более низких объемов продаж, а также в связи с  более низкой ценой реализации товара, что способствовало сокращению маржи.
Выручка компании снизилась на 24%, до 4,6 млрд долларов США, по сравнению с 6,1 млрд долларов США в 2018 году, поскольку продажи алмазов упали на 26%, до 4 млрд долларов США с 5,4 млрд долларов годом ранее.
В сообщении говорится, что снижение произошло из-за падения объёмов продаж консолидированного алмазного сырья на 8%, до 29,2 млн каратов, против 31,7 млн ​​каратов, реализованных в 2018 году, и снижения средней цены реализации на 20%, до 137 долларов США за карат с 171 доллара за карат в соответствующий период.
«Снижение цены реализации алмазов было обусловлено снижением среднего индекса цен на алмазы на 6% и снижением стоимости проданных алмазов в ответ на более низкий спрос на камни с более высокой стоимостью», - заявили в De Beers.
Согласно сообщению компании, в ответ на сложную торговую среду в среднем потоке алмазопровода De Beers предложила сайтхолдерам более гибкую политику покупки сырья, а также снизила цены на камни и объем алмазного сырья, который отошел среднему потоку, увеличив при этом расходы на маркетинг до 178 млн долларов США с 166 млн  долларов США в 2018 году для дальнейшего стимулирования потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.
Добыча алмазов компанией снизилась на 13%, до 30,8 млн каратов с 35,3 млн каратов в 2018 году, главным образом из-за сокращения операций в Южной Африке.
«Несмотря на то что торговые условия несколько улучшились с третьего квартала прошлого года, добыча упала в ответ на более мягкие условия спроса на алмазное сырье по сравнению с 2018 годом», - говорится в сообщении компании.
В 2020 году De Beers намерена произвести от 32 до 34 млн каратов в зависимости от условий торговли.
Увеличение добычи, как ожидается, будет обусловлено ожидаемым увеличением добычи руды на карьере Венеция (Venetia) на фоне улучшения условий торговли по сравнению с 2019 годом.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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