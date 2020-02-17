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Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности
«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...
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Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»
О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.
17 февраля 2020
Будущее рынка неразрывно связано с геммологией
По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...
10 февраля 2020
Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии
По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...
03 февраля 2020
Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов
Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...
27 января 2020
Уникальные алмазы АО «АГД ДАЙМОНДС» пользуются высоким спросом
В предложенных покупателям лотах присутствовали алмазы выдающихся характеристик, включая уникальные фантазийные камни желтого цвета и кристально чистые октаэдры размером от 20 до 50 карат. Особенность февральского аукциона заключалась в том, что на продажу впервые были выставлены уникальные, очень крупные алмазы (80, 104, 127 и 222 карат) месторождения им. В. Гриба, добытые инновационным и экологически безопасным способом XRT-сепарации.
Фото: AGD DIAMONDS
При подведении итогов аукциона необходимо отметить – в целом рынок остается под влиянием негативных новостей из Китая, связанных с коронавирусом, в результате чего значительная часть лотов, выставленных АО «АГД ДАЙМОНДС», осталась невостребованной.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург