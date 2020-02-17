Уникальные алмазы АО «АГД ДАЙМОНДС» пользуются высоким спросом

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Фото: AGD DIAMONDS

24 февраля АО «АГД ДАЙМОНДС» провело первый в текущем году аукцион по продаже алмазов специальных размеров (10,8+) на электронной торговой площадке трейдера Grib Diamonds в Антверпенском офисе алмазодобывающей компании. Общая сумма продаж составила более 15 миллионов долларов.В предложенных покупателям лотах присутствовали алмазы выдающихся характеристик, включая уникальные фантазийные камни желтого цвета и кристально чистые октаэдры размером от 20 до 50 карат. Особенность февральского аукциона заключалась в том, что на продажу впервые были выставлены уникальные, очень крупные алмазы (80, 104, 127 и 222 карат) месторождения им. В. Гриба, добытые инновационным и экологически безопасным способом XRT-сепарации.При подведении итогов аукциона необходимо отметить – в целом рынок остается под влиянием негативных новостей из Китая, связанных с коронавирусом, в результате чего значительная часть лотов, выставленных АО «АГД ДАЙМОНДС», осталась невостребованной.