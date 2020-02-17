Эксклюзив

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

Сегодня

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Ангола конфисковала более 6 тыс. алмазов в провинции Северная Лунда в рамках операции «Прозрачность»

Сегодня
Новости

angola_flag.pngАнгола конфисковала 6 579 каратов алмазов в провинции Лунда-Норте в рамках своей операции «Прозрачность» в 2019 году, привели местные СМИ заявление местной комиссии по гражданской защите.
Агентство Angop сообщает, что во время операции в этой провинции также было изъято 19 автомобилей и 275 000 долларов США.
Операция была запущена в декабре 2018 года для борьбы с нелегальной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией и, среди прочего, административными правонарушениями.
В Анголе было более 700 мелких алмазодобытчиков до проведения операции по обеспечению прозрачности в отрасли, которая была запущена в 2018 году министерством внутренних дел. 
Сообщалось, что только 260 добытчиков алмазов из всех соответствовали требованиям для продолжения разведки камней. 
По сообщению государственной алмазодобывающей компании Endiama, правительство Анголы также приняло решение положить конец полупромышленной разведке алмазов в стране с тем, чтобы сохранить только промышленные предприятия, независимо от того, управляются они большими или маленькими кооперативами. 
В прошлом году организация по защите прав человека Human Rights Watch подвергла резкой критике ангольскую операцию «Прозрачность» за насильственную депортацию иммигрантов.
Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная этническая группировка из Чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.   
Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished