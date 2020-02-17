Ангола конфисковала более 6 тыс. алмазов в провинции Северная Лунда в рамках операции «Прозрачность»

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Ангола конфисковала 6 579 каратов алмазов в провинции Лунда-Норте в рамках своей операции «Прозрачность» в 2019 году, привели местные СМИ заявление местной комиссии по гражданской защите.Агентство Angop сообщает, что во время операции в этой провинции также было изъято 19 автомобилей и 275 000 долларов США.Операция была запущена в декабре 2018 года для борьбы с нелегальной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией и, среди прочего, административными правонарушениями.В Анголе было более 700 мелких алмазодобытчиков до проведения операции по обеспечению прозрачности в отрасли, которая была запущена в 2018 году министерством внутренних дел.Сообщалось, что только 260 добытчиков алмазов из всех соответствовали требованиям для продолжения разведки камней.По сообщению государственной алмазодобывающей компании Endiama, правительство Анголы также приняло решение положить конец полупромышленной разведке алмазов в стране с тем, чтобы сохранить только промышленные предприятия, независимо от того, управляются они большими или маленькими кооперативами.В прошлом году организация по защите прав человека Human Rights Watch подвергла резкой критике ангольскую операцию «Прозрачность» за насильственную депортацию иммигрантов.Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная этническая группировка из Чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.



