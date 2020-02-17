Саммит АСЕАН по ювелирным изделиям перенесен на май в связи со вспышкой коронавируса

Организаторы 9-го саммита президентов ювелирной отрасли стран Юго-Восточной Азии перенесли свое мероприятие, которое должно было проходить в выставочном центре Гонконга, на более поздний срок из-за распространения коронавируса в городе.
Мероприятие, первоначально запланированное на 3 марта, теперь состоится 19 мая в конференц-центре «AsiaWorld-Expo».
Оно будет проходить в рамках мартовской выставки-ярмарки, организованной Советом по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council).
«Наша ассоциация будет продолжать внимательно следить за ситуацией и предоставлять самую свежую информацию о саммите как можно скорее», - сказали организаторы мероприятия.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished