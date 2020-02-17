Саммит АСЕАН по ювелирным изделиям перенесен на май в связи со вспышкой коронавируса

Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности «Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с...

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня» О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...