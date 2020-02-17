АЛРОСА добыла желтый алмаз весом 17,4 карата на Верхне-Мунском месторождении

Фото: АЛРОСА

Прозрачный кристалл размерами 18х20х9 мм имеет переходную форму.«Это первый крупный ярко окрашенный алмаз, найденный на Верхней Муне с начала отработки месторождения в 2018 году, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Единая сбытовая организация АЛРОСА в ближайшее время проведет его детальный анализ и оценку. Мы надеемся, что это месторождение в дальнейшем нам подарит и другие крупные и интересные находки».В основном только два предприятия АЛРОСА - «Севералмаз» в Архангельской области и «Алмазы Анабара» на севере Якутии - производят цветные камни. Огранкой цветных алмазов занимается предприятие «Бриллианты АЛРОСА».