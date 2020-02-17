АЛРОСА добыла желтый алмаз весом 17,4 карата на Верхне-Мунском месторождении

Компания АЛРОСА произвела алмаз массой 17,44 карата на Верхне-Мунском месторождении впервые с начала его отработки.
Камень ювелирного качества обладает ярко-желтым цветом.
Как сообщили в компании, алмаз был произведен на кимберлитовой трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения Удачнинского горно-обогатительного комбината.
Прозрачный кристалл размерами 18х20х9 мм имеет переходную форму.
«Это первый крупный ярко окрашенный алмаз, найденный на Верхней Муне с начала отработки месторождения в 2018 году, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Единая сбытовая организация АЛРОСА в ближайшее время проведет его детальный анализ и оценку. Мы надеемся, что это месторождение в дальнейшем нам подарит и другие крупные и интересные находки».
В основном только два предприятия АЛРОСА - «Севералмаз» в Архангельской области и «Алмазы Анабара» на севере Якутии - производят цветные камни. Огранкой цветных алмазов занимается предприятие «Бриллианты АЛРОСА».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург