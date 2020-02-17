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20 января 2020

Star Diamond обновила информацию по СП с Rio Tinto Exploration Canada Inc.

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Star Diamond Corporation объявила, что после проверки, проведенной специальным комитетом директоров, не являющихся должностными лицами компании, при содействии независимого юрисконсульта Star Diamond уведомила компанию Rio TintoExploration Canada Inc. (RTEC), что предполагаемое исполнение ею в ноябре 2019 года четырех опционов в рамках Соглашения об опционе на совместное предприятие от 22 июня 2017 года не соответствовало условиям соглашения.   

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Фото: Star Diamond


Star Diamond уведомила также RTEC, что ее операции и заявленные расходы по алмазному проекту Стар-Орион Саус (Star - Orion South Diamond) в Центральном Саскачеване не соответствуют соглашению.
Star Diamond рекомендовала RTEC незамедлительно выполнить все свои обязательства по соглашению, включая операции и расходы по алмазному проекту, любые варианты исполнения опционов и немедленное предоставление Star Diamond всей информации и данных, требуемых в соответствии с соглашением. 
При том, что до настоящего времени Star Diamond не было предоставлено каких-либо значимых данных о буровых операциях RTEC  на проекте, корпорация исходит из того, что операции и действия RTEC соответствуют убежденности компании, что проект требует значительного и постоянного объема инвестиций. StarDiamond констатирует, что RTEC на сегодняшний день израсходовала значительные средства на реализацию проекта, и ожидает,  что компания продолжит это делать в 2020 году.  
Star Diamond надеется как можно скорее получить от RTEC все технические и другие имеющиеся данные о ее деятельности по проекту. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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