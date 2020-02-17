Star Diamond обновила информацию по СП с Rio Tinto Exploration Canada Inc.

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Star Diamond уведомила также RTEC, что ее операции и заявленные расходы по алмазному проекту Стар-Орион Саус (Star - Orion South Diamond) в Центральном Саскачеване не соответствуют соглашению.Star Diamond рекомендовала RTEC незамедлительно выполнить все свои обязательства по соглашению, включая операции и расходы по алмазному проекту, любые варианты исполнения опционов и немедленное предоставление Star Diamond всей информации и данных, требуемых в соответствии с соглашением.При том, что до настоящего времени Star Diamond не было предоставлено каких-либо значимых данных о буровых операциях RTEC на проекте, корпорация исходит из того, что операции и действия RTEC соответствуют убежденности компании, что проект требует значительного и постоянного объема инвестиций. StarDiamond констатирует, что RTEC на сегодняшний день израсходовала значительные средства на реализацию проекта, и ожидает, что компания продолжит это делать в 2020 году.Star Diamond надеется как можно скорее получить от RTEC все технические и другие имеющиеся данные о ее деятельности по проекту.