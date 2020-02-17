Эксклюзив

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

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Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Сергей Ерошкин назначен генеральным директором ИЦ «Буревестник»

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alrosa_news_logo.pngСергей Ерошкин станет новым генеральным директором инновационного центра «Буревестник», дочерней компании АЛРОСА. Он начнет исполнять свои обязанности на новой должности с 15 февраля 2020. Ерошкин сменит на должности генерального директора Владимира Цветкова, который покинул компанию по истечении срока трудового договора.
Сергей Ерошкин является выпускником Московского института стали и сплавов, а также Рейн-Вестфальской Высшей технической школы в Аахене, Германия (RWTH, Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling). В 2013 году он получил квалификацию MBA в Высшей экономической школе СПбГЭУ и в 2014 году подтвердил ее в Государственном университете управления. Много лет проработал в «Северстали», пройдя путь от рабочего до начальника сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината, с 2011 года возглавлял компании группы Объединенные машиностроительные заводы. В 2017 году был заместителем генерального директора НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».
АО «ИЦ «Буревестник» - дочернее общество АЛРОСА, крупнейшее в СНГ предприятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург




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