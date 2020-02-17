Сергей Ерошкин назначен генеральным директором ИЦ «Буревестник»

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Сергей Ерошкин станет новым генеральным директором инновационного центра «Буревестник», дочерней компании АЛРОСА. Он начнет исполнять свои обязанности на новой должности с 15 февраля 2020. Ерошкин сменит на должности генерального директора Владимира Цветкова, который покинул компанию по истечении срока трудового договора.Сергей Ерошкин является выпускником Московского института стали и сплавов, а также Рейн-Вестфальской Высшей технической школы в Аахене, Германия (RWTH, Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling). В 2013 году он получил квалификацию MBA в Высшей экономической школе СПбГЭУ и в 2014 году подтвердил ее в Государственном университете управления. Много лет проработал в «Северстали», пройдя путь от рабочего до начальника сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината, с 2011 года возглавлял компании группы Объединенные машиностроительные заводы. В 2017 году был заместителем генерального директора НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».АО «ИЦ «Буревестник» - дочернее общество АЛРОСА, крупнейшее в СНГ предприятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей.