Star Rays намерена стать первым индийским углеродно-нейтральным производителем бриллиантов

Индийский производитель алмазов Star Rays может стать первой индийской компанией, производящей бриллианты, с нулевым углеродным следом, благодаря своей приверженности принципам устойчивого ведения бизнеса.
Сайтхолдер De Beers Star Rays специализируется на сертифицированных солитерах весом от 0,30 карата до 5 каратов и больше. Производственное предприятие компании в Сурате ежегодно обрабатывает около 60 000 таких камней.
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент Star Rays по глобальным продажам и маркетингу, прокомментировал: «Углеродная нейтральность - это только одна из многих инициатив, предпринятых Star Rays, чтобы наши клиенты могли гордиться приобретением природных камней, произведенных экологически и социально ответственной компанией».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished