Эксклюзив

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

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10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

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Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

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Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Star Rays намерена стать первым индийским углеродно-нейтральным производителем бриллиантов

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Индийский производитель алмазов Star Rays может стать первой индийской компанией, производящей бриллианты, с нулевым углеродным следом, благодаря своей приверженности принципам устойчивого ведения бизнеса. 

Foto-Rabe
Фото: Foto-Rabe (Pixabay)

Компания участвует в инициативе по измерению и компенсации выбросов парниковых газов Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO с тем, чтобы гарантировать, что уровни выбросов компании и абсорбция углерода измеряются в соответствии с международными стандартами. Star Rays также сотрудничает с консалтинговой фирмой Carbon Expert, чтобы наметить план по нейтрализации выбросов углерода.
Сайтхолдер De Beers Star Rays специализируется на сертифицированных солитерах весом от 0,30 карата до 5 каратов и больше. Производственное предприятие компании в Сурате ежегодно обрабатывает около 60 000 таких камней.
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент Star Rays по глобальным продажам и маркетингу, прокомментировал: «Углеродная нейтральность - это только одна из многих инициатив, предпринятых Star Rays, чтобы наши клиенты могли гордиться приобретением природных камней, произведенных экологически и социально ответственной компанией».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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