Star Rays намерена стать первым индийским углеродно-нейтральным производителем бриллиантов

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Компания участвует в инициативе по измерению и компенсации выбросов парниковых газов Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO с тем, чтобы гарантировать, что уровни выбросов компании и абсорбция углерода измеряются в соответствии с международными стандартами. Star Rays также сотрудничает с консалтинговой фирмой Carbon Expert, чтобы наметить план по нейтрализации выбросов углерода.Сайтхолдер De Beers Star Rays специализируется на сертифицированных солитерах весом от 0,30 карата до 5 каратов и больше. Производственное предприятие компании в Сурате ежегодно обрабатывает около 60 000 таких камней.Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент Star Rays по глобальным продажам и маркетингу, прокомментировал: «Углеродная нейтральность - это только одна из многих инициатив, предпринятых Star Rays, чтобы наши клиенты могли гордиться приобретением природных камней, произведенных экологически и социально ответственной компанией».