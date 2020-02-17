Молодые индусы воспринимают платину как символ современной любви и самовыражения

За последнее десятилетие спрос на платину в Индии сильно вырос, несмотря на то что золото является традиционным товаром на рынке ювелирных изделий в этой стране. Об этом сообщила Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI). Согласно официальным данным, спрос на платиновые ювелирные изделия в 2013–2018 годах составил 8% в год, что делает Индию самым быстрорастущим рынком платины в мире.
«В настоящее время платина прочно утвердилась в Индии, и ювелирная отрасль может ожидать значительного роста в ближайшие годы, поскольку платина станет неотъемлемой частью жизни молодых потребителей Индии», - сообщил Хау Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI.
Молодежь является ключевым фактором будущего спроса на быстрорастущем рынке платиновых ювелирных изделий. Реклама платины в качестве редкого и ценного металла является показателем статуса для очень богатых потребителей, а для молодой современной индийской женщины этот драгоценный металл выглядит более привлекательно.
Мужские украшения - это новая территория для постепенного роста рынка платины. Для молодых мужчин в Индии этот металл ассоциируется со стилем и современностью, более утонченным и проницательным заявлением о достижениях и успехах, а также является способом улучшить их самооценку. В сентябре 2019 года PGI запустила новый бренд «Men of Platinum», ориентированный на 6 миллионов мужчин в Индии. Ожидается, что стремление PGI расширить сеть розничной торговли платиновыми ювелирными изделиями приведет к росту этого сектора в долгосрочной перспективе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished