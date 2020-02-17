Экспорт бриллиантов из Индии в январе сократился на 6% по сравнению с прошлым годом

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Согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC), экспорт бриллиантов из Индии в январе 2020 года сократился на 5,67%, составив 1,65 млрд долларов против 1,75 млрд долларов в январе 2019 года.Импорт алмазного сырья в январе также сократился на 11,02%, до 763,09 млн долларов, по сравнению с 857,60 млн долларов, полученными государством от импорта в январе 2019 года. Однако в натуральном выражении импорт алмазного сырья вырос на 22,82%, с 8,36 млн каратов в январе 2019 года до 10,28 млн каратов, в январе 2020 года.Импорт бриллиантовой продукции вырос в январе 2020 года до 160,29 млн долларов с 86,32 млн долларов в январе 2019 года.Экспорт алмазов в январе 2020 года составил 74,46 млн долларов против 101,61 млн долларов годом ранее, с объемами в 2,16 млн каратов по сравнению с 3,21 млн каратов годом ранее.Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за месяц составил 44,10 млн долларов против 20,87 млн ​​долларов годом ранее, а импорт выращенных в лаборатории бриллиантов сократился до 12,48 млн долларов в январе 2020 года по сравнению с 20,38 млн долларов годом ранее.Импорт выращенных в лаборатории алмазов составил 42,43 млн долларов в январе 2020 года по сравнению с 14,44 млн долларов в январе 2019 года.За первые девять месяцев текущего финансового года экспорт бриллиантов в период с апреля 2019 года по январь 2020 года сократился на 16,80%, до $ 16,32 млрд против $ 19,61 млрд, экспортированных за те же месяцы в 2019 году.Импорт бриллиантов вырос на 8,94%, до 1,22 млрд долларов против, 1,12 млрд долларов за аналогичный период предыдущего финансового года.В период с 19 апреля по январь 2020 года импорт алмазного сырья снизился на 15,54%, до 10,92 млрд долларов с 12,93 млрд долларов, годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 5,62%, с 134,66 млн каратов в апреле 19 января 2019 года до 127,10 млн каратов, за тот же период текущего финансового периода.Экспорт алмазов составил 955,36 млн долларов в период с апреля 2019 года до января 2020 года по сравнению с 1 031,45 млн долларов за тот же период годом ранее.Экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил 7,12 млн долларов в апреле 2019 года - январе 2020 года по сравнению с 11,27 млн ​​долларов в аналогичном периоде годом ранее. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил 356,16 млн долларов в период с 19 апреля по январь 2020 года по сравнению с 172,09 млн долларов за аналогичный период прошлого года.Импорт выращенных в лаборатории алмазов составил 293,13 млн долларов в апреле 2019 года - январе 2020 года по сравнению с импортом в размере 114,26 млн долларов год назад, а импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос до 86,47 млн ​​долларов в апреле 2019 года - январе 2020 года по сравнению с $ 72,93 млн за тот же период годом ранее.