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20 января 2020

Президент GSI подчеркнула важность алмазных отчетов от легальных лабораторий

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Дебби Азар, президент и соучредитель Gemological Science International (GSI), подчеркнула важность алмазных отчетов от легальных лабораторий и покупки бриллиантов и ювелирных изделий у авторитетных ювелирных ритейлеров.
«Доверие потребителей - это сердце нашей отрасли. Оценочные отчеты GSI важны не только для потребителя, но и для розничных торговцев. Некоторые из крупнейших и наиболее авторитетных розничных торговцев в мире, такие как Zales, Kay Jewelers, Jared, Fred Meyer Jewelers, Helzberg, Reeds и многие другие, полагаются на оценочные отчеты GSI. Они должны знать, что бриллианты и ювелирные изделия, которые они продают своим клиентам, соответствуют описанию», - сказала Азар в интервью Bloomberg TV.
По ее словам, «алмазная промышленность обеспечивает огромные социальные и экономические выгоды и поддерживает местную экономику и страны, где добываются, полируются и производятся алмазы».
«Ботсвана - это величайшая в мире история успеха в области развития благодаря алмазам. Экономическая стабильность, которую обеспечивает наша промышленность, помогает обеспечить базовую инфраструктуру, здравоохранение, образование и чистую воду», - сказала Азар. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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