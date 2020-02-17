Премия NJA завершилась в Мумбае на прошлой неделе

Фото: NJA

На этом мероприятии также присутствовали такие лидеры отрасли, как Ашок Минавала (Ashok Minawala), партнер Danabhai Jewellers, Раджендра Джайн (Rajendra Jain) из Swarovski Gems India, Санджей Котари (Sanjay Kothari), председатель GJSCI, Раджив Гарг (Rajeev Garg), исполнительный директор GJSCI, Сайям Мехра (Saiyam Mehra), директор Unique Chains, Манодж Кумар Джа (Manoj Kumar Jha), директор GJC и многие другие.Выступая на открытии церемонии награждения, Ананта Падманабан поприветствовал участников отрасли и сказал: «Промышленность столкнулась с большими проблемами, поэтому мы подумали о том, чтобы отложить вручение наград NJA, думая о том, как будет участвовать отрасль в мероприятии в такое трудное время. Однако мы приняли это сложное решение как вызов и открыли мероприятие. Я рад сообщить, что у нас было более 1000 участников».Ашиш Пете сказал: «Это единственная награда, в которой ритейлеры могут участвовать и продвигать свои ювелирные изделия. Мы представили большое количество категорий, а также представили новые категории. У нас было 770 заявок из всей Индии, событие также привлекло много участников из городов второго и третьего уровня».Ниже представлены победители Премии NJA:Студенты года - все 10 победителей получат стипендии- Несетевые бутики в Индии:Восток - Kulthia Jewels Pvt LtdWest - K K JewelsСевер - Sina ChandiЮг - Malabar Gold-Лучшая деятельность в сфере социальной ответственности - Malabar Gold;-Лучшее кольцо года — Hanumanth Diamonds- Жемчужина года Юг — A Shriram;- Жемчужина года Север — Субхаш Бхола (Subhash Bhola);- Жемчужина года Восток — Маданлал Бабалвала (Madanlal Babalwala);- Жемчужина года Запад - Атул Шах (Atul Shah);- Лауреат премии Анмол Ратна - Махеш Джайн (Mahesh Jain).