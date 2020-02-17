BlueRock привлекла 1,9 млн фунтов стерлингов для ускорения производства на шахте в Южной Африке

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BlueRock Diamonds, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), привлекла 1,9 млн фунтов стерлингов путем размещения посредством подписки дополнительных акций с тем, чтобы нарастить темпы добычи в два раза на шахте Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.Компания выпустила более 2,2 млн новых акций по цене 85 пенсов каждая, с дисконтом в 12,8% к цене закрытия в понедельник.«Получение этих средств от новых и существующих акционеров представляет собой возможность, которая поможет нарастить производство на руднике Кареевлей, а также увеличить доходы и рентабельность шахты, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - … BlueRock может существенно ускорить объемы производства руды с 323 000 тонн, добытых в 2019 году, до эксплуатационной нормы приблизительно в 750 000 тонн в год и, как следствие, ожидаемого увеличения добычи в каратах до 30 000 к концу 2020 года».Он добавил, что компания оптимизирует прибыльность за счет сокращения удельных затрат с помощью инвестиций в инфраструктуру и благодаря пользе, получаемой от значительно улучшенной экономии за счет масштаба производства.Целью BlueRock было снижение стоимости за карат примерно на 50 долларов.