Lucapa добыла 45 алмазов в ходе программы по разведке на кимберлите Луло

Фото: Lucapa Diamond

В компании заявили, что из добытых камней восемь алмазов имеют вес более 1 карата и три алмаза весят более 2 каратов, самый большой алмаз имеет массу 3,75 карата.По предварительным оценкам, семь алмазов отличаются высоким качеством и обладают цветом D на колориметре Yehuda.«Результаты отбора проб считались сильно размытыми из-за выявленных довольно узких гравийных пластов и почти рекордных осадков, которые затрудняли добычу проб, что привело к получению уровня содержания камней в породе в 1,62 карата на 100 кубических метра, - говорится в сообщении. - Результаты подтверждают, что в районе Кангидж (Canguige) находится алмазоносный кимберлит, который также является источником высокоценных аллювиальных алмазов, которые добываются вниз по течению вдоль долины реки Какуйло».«Важно отметить, что пять из 16 кимберлитовых трубок, оцененных в техническом обзоре как наиболее перспективные для содержания алмазов, находятся в пределах Кангидж (Canguige)», - добавили в компании.Lucapa заявила, что буровая установка Hanjin была введена в эксплуатацию в районе Кангидж, и компания уже приступила к бурению скважин с целью оконтуривания пяти кимберлитовых труб, которые считаются наиболее перспективными.Программа по бурению направлено на то, чтобы лучше определить структуру кимберлитовых трубок и идентифицировать приповерхностный вулканикластический кимберлитовый материал, пригодный для проведения тестов на содержание алмазов.Две другие приоритетные цели, определенные в отчете, также будут пройдены буровыми установками с тем, чтобы подтвердить присутствие кимберлита.