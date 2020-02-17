Lucapa добыла 45 алмазов в ходе программы по разведке на кимберлите Луло

Lucapa Diamond добыла 45 алмазов весом 30,3 карата в рамках текущей программы разведки кимберлита на своем алмазном проекте Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%.
Программа разведки кимберлитов была разработана для обнаружения твердых пород-источников аллювиальных алмазов, добываемых вдоль долины реки Какуйло. Средняя цена на эти алмазы достигает рекордной отметки в 1900 долларов за карат.
В компании заявили, что из добытых камней восемь алмазов имеют вес более 1 карата и три алмаза весят более 2 каратов, самый большой алмаз имеет массу 3,75 карата.
По предварительным оценкам, семь алмазов отличаются высоким качеством и обладают цветом D на колориметре Yehuda.
«Результаты отбора проб считались сильно размытыми из-за выявленных довольно узких гравийных пластов и почти рекордных осадков, которые затрудняли добычу проб, что привело к получению уровня содержания камней в породе в 1,62 карата на 100 кубических метра, - говорится в сообщении. - Результаты подтверждают, что в районе Кангидж (Canguige) находится алмазоносный кимберлит, который также является источником высокоценных аллювиальных алмазов, которые добываются вниз по течению вдоль долины реки Какуйло».
«Важно отметить, что пять из 16 кимберлитовых трубок, оцененных в техническом обзоре как наиболее перспективные для содержания алмазов, находятся в пределах Кангидж (Canguige)», - добавили в компании.
Lucapa заявила, что буровая установка Hanjin была введена в эксплуатацию в районе Кангидж, и компания уже приступила к бурению скважин с целью оконтуривания пяти кимберлитовых труб, которые считаются наиболее перспективными.
Программа по бурению направлено на то, чтобы лучше определить структуру кимберлитовых трубок и идентифицировать приповерхностный вулканикластический кимберлитовый материал, пригодный для проведения тестов на содержание алмазов.
Две другие приоритетные цели, определенные в отчете, также будут пройдены буровыми установками с тем, чтобы подтвердить присутствие кимберлита.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished