Эксклюзив

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

17 февраля 2020

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Lucapa добыла 45 алмазов в ходе программы по разведке на кимберлите Луло

Сегодня
Новости

Lucapa Diamond добыла 45 алмазов весом 30,3 карата в рамках текущей программы разведки кимберлита на своем алмазном проекте Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%.
Программа разведки кимберлитов была разработана для обнаружения твердых пород-источников аллювиальных алмазов, добываемых вдоль долины реки Какуйло. Средняя цена на эти алмазы достигает рекордной отметки в 1900 долларов за карат. 

news_19022020_lucapa.png
Фото: Lucapa Diamond

В компании заявили, что из добытых камней восемь алмазов имеют вес более 1 карата и три алмаза весят более 2 каратов, самый большой алмаз имеет массу 3,75 карата.
По предварительным оценкам, семь алмазов отличаются высоким качеством и обладают цветом D на колориметре Yehuda.
«Результаты отбора проб считались сильно размытыми из-за выявленных довольно узких гравийных пластов и почти рекордных осадков, которые затрудняли добычу проб, что привело к получению уровня содержания камней в породе в 1,62 карата на 100 кубических метра, - говорится в сообщении. - Результаты подтверждают, что в районе Кангидж (Canguige) находится алмазоносный кимберлит, который также является источником высокоценных аллювиальных алмазов, которые добываются вниз по течению вдоль долины реки Какуйло».
«Важно отметить, что пять из 16 кимберлитовых трубок, оцененных в техническом обзоре как наиболее перспективные для содержания алмазов, находятся в пределах Кангидж (Canguige)», - добавили в компании.
Lucapa заявила, что буровая установка Hanjin была введена в эксплуатацию в районе Кангидж, и компания уже приступила к бурению скважин с целью оконтуривания пяти кимберлитовых труб, которые считаются наиболее перспективными.
Программа по бурению направлено на то, чтобы лучше определить структуру кимберлитовых трубок и идентифицировать приповерхностный вулканикластический кимберлитовый материал, пригодный для проведения тестов на содержание алмазов.
Две другие приоритетные цели, определенные в отчете, также будут пройдены буровыми установками с тем, чтобы подтвердить присутствие кимберлита.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished