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20 января 2020

АЛРОСА реализовала свой бриллиант весом 6 каратов

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АЛРОСА продала розовый бриллиант собственной огранки массой 6,21 карата американскому коллекционеру Ларри Уэсту (Larry West), говорится на сайте компании. 
Розовый камень насыщенного цвета огранки «кушон» имеет сертификаты о происхождении, цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил. 

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               Фото: АЛРОСА


«По мере сокращения мировой добычи алмазов розовые бриллианты будут становиться все более редкими и, следовательно, более ценными, - сказал Ларри Уэст (Larry West). - Это первый бриллиант из России, который я купил напрямую у АЛРОСА. Он обладает отличными характеристиками и, безусловно, займет достойное место в моей коллекции».
Розовые камни уже редки, так как рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto, на котором производят 90% мирового запаса розовых алмазов, подходит к концу своей жизни. 
Данные Rio Tinto показывают, что цены на розовые алмазы, добытые на руднике Аргайл, подскочили на 500% с 2000 года. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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