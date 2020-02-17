АЛРОСА реализовала свой бриллиант весом 6 каратов

Фото: АЛРОСА

«По мере сокращения мировой добычи алмазов розовые бриллианты будут становиться все более редкими и, следовательно, более ценными, - сказал Ларри Уэст (Larry West). - Это первый бриллиант из России, который я купил напрямую у АЛРОСА. Он обладает отличными характеристиками и, безусловно, займет достойное место в моей коллекции».Розовые камни уже редки, так как рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto, на котором производят 90% мирового запаса розовых алмазов, подходит к концу своей жизни.Данные Rio Tinto показывают, что цены на розовые алмазы, добытые на руднике Аргайл, подскочили на 500% с 2000 года.