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20 января 2020

Бельгиец Петер Меюс претендует на 51% акций HRD Antwerp

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hrd_logo.pngВо исполнение объявленного Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) процесса продажи большинства акций лаборатории HRD Antwerp NV, о чем было объявлено летом 2019 года, бельгийский бизнесмен Петер Меюс (Peter Meeus) депонировал в AWDC/HRD собственное предложение о намерениях.
Предложение Меюса на 100% соответствует условиям, первоначально объявленным AWDC. Так, 51% акций надлежит приобрести по запрошенной цене, а AWDC как владелец интеллектуальной собственности обеспечит передачу бренда HRD по истечении 15 лет, в течение которых покупатель будет выплачивать роялти.
Петер Меюс начал работу в алмазной промышленности в 1990 году в качестве брокера компании Bonas Couzijn NV и уже в 1992 году поднялся до должности директора Beurs voor Diamanthandel. С 1999 по 2005 годы Меюс занимал пост управляющего директора HRD, а с 2006 года стал специальным советником по алмазам в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC). Затем занял должность президента  Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange). С 2018 года Меюс является независимым консультантом алмазной отрасли по Азии, Ближнему Востоку и Африке.
Принадлежащая Меюсу компанию PME Consulting разработала собственный бизнес-план по развитию бизнеса HRD.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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