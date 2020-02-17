FCRF: цены на розовые бриллианты продолжали рости на протяжении десятилетия

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В течение 2010-2019 годов общий индекс показал устойчивый рост рыночной цены на цветные камни на 77%. Лидерами в течение десятилетия были розовые бриллианты, которые выросли в цене на 116%. Цены на голубые бриллианты выросли на 81%, а на желтые бриллианты - на 21%.В категории розовых бриллиантов камни весом 5 каратов увеличились в цене на 99%. В категории синих бриллиантов камни ярко-голубого цвета массой 1 карат показали рост на 135%, а цены на камни ярко-желкого цвета весом 5 каратов и 3 карата увеличились на 30%.В течение 2019 года общий индекс цен снизился на 1,4%, в основном под влиянием снижения количества желтых бриллиантов на 5,4%. Категории розовых и голубых камней показали стабильность.Цены на ярко-розовые камни увеличились на 4,4%, в то время как ярко-розовые бриллианты массой 3 карата увеличилась на 9,1%. Голубые камни массой 1 карат, 1,5 карата и 2 карата выросли на 2,5%, 3,7% и 2,7% соответственно. Цены на ярко-голубые камни весом 1,5 карата выросли на 7,2%. Цены на желтые бриллианты весом 10 каратов снизились на 6,1%, а стоимость желтых бриллиантов насыщенного цвета массой 3 карата снизилась на 5,3%.Джим Паундс (Jim Pounds), член консультативного совета FCRF, заявил: «Снижение цен, которое мы наблюдали в 2019 году в индексе цен на цветные бриллианты, является волновым эффектом, вызванным снижением цен на бесценные камни на двузначные показатели за последние несколько лет. С точки зрения добычи, в настоящее время мы испытываем нехватку цветных камней высокого качества, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее».