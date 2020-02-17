Ангола получила $1,3 млрд от продажи алмазов

Сегодня

Ангола получила около $1,3 млрд от продажи более 9,44 млн каратов алмазов в 2019 году, сообщают местные средства массовой информации.Агентство Macauhub привело слова министра горнодобывающей промышленности Жанио Кохейя Виктора (Jânio Correia Victor), который заявил, что ежегодный рост добычи алмазов в Анголе составил 12,3%, а выручка выросла на 6,2%.Он сказал, что рост выручки был менее ожидаемым, поскольку цены на камни на международных рынках снизились более чем на 10%.Виктор добавил, что Ангола произвела 3 млн каратов в четвертом квартале 2019 года, которые были проданы по средней цене в $136,40 за карат, обеспечивая доход в $409,77 млн.По его словам, в 2020 году Ангола намерена добыть 14 миллионов каратов алмазов.