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20 января 2020

Прибыль Petra H1 снизилась на 11%, до $67,2 млн

Сегодня
Новости

Прибыль Petra Diamonds до вычета налогов за шесть месяцев до декабря снизилась на 11%, до $67,2 млн, по сравнению с $75,6 млн годом ранее.
Это, согласно заявлению компании, было обусловлено снижением выручки, что было частично компенсировано снижением затрат на добычу и переработку камней. 

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Фото: kschneider2991 (Pixabay)

Выручка компании за рассматриваемый период снизилась на 6%, до $193,9 млн с отметки в $207,1 млн в соответствующий период, главным образом из-за ослабления цен . 
В первом полугодии компания зафиксировала убыток в размере $10 млн по сравнению с $57,9 млн в предыдущем году.
Добыча выросла на 3%, до 2,1 млн каратов с 2 млн каратов годом ранее, однако это не сыграло большой роли, поскольку снижение цен на алмазы ослабило приток выручки компании.
Чистый долг Petra за этот период увеличился после выплат в размере $23,6 млн по кредиту на сумму $650 млн, а также по авансовым платежам в размере $11,3 млн местным партнерам в Южной Африке для погашения задолженности и сезонного наращивания запасов, план по которому будет выпущен во второй половине года.
В Petra сообщили, что, хотя 2019 календарный год был очень сложным для рынка алмазов, в конце года цены начали стабилизироваться.
«После окончания рассматриваемого периода спрос на камни продолжал улучшаться, так как игроки среднего потока алмазопровода были готовы пополнить запасы после хороших розничных продаж в праздничный сезон, - говорится в сообщении. - Продажи на главном рынке США остаются высокими. Тем не менее настроения на рынке значительно ослабли из-за вспышки коронавируса в Китае, что привело к закрытию розничных магазинов в течение важного китайского новогоднего периода и последующей отсрочке Гонконгской международной ювелирной выставки… ».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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