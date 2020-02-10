DMCC приветствует бельгийский завод по обработке алмазов TRIGEM в Дубае

Фото: DMCC

Поздравляя команду TRIGEM Charlotte Boiling, Ахмед Бин Сулайем, исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Этот новый современный центр будет способствовать росту статуса Дубая как ведущего мирового центра торговли алмазами. В рамках плана развития ОАЭ на ближайшие 50 лет мы стремимся поддерживать долгосрочный рост страны, продолжая строить правильные партнерские отношения и развивать инфраструктуру, востребованную торговлей».Новое предприятие, запущенное в партнерстве с Antwerp Charlotte Boil, предлагает услуги по очистке алмазов и бриллиантов высочайшего качества путем их кипячения в химической среде с использованием эксклюзивной химической формулы Antwerp Charlotte Boil. Завод может обрабатывать до 1,4 млн каратов в месяц и будет обслуживать растущую алмазную промышленность региона.«Мы рады сотрудничеству с лучшей в мире компанией по кипячению камней Charlotte Boiling из Антверпена, которая станет первым независимым центром, который предлагает услуги бельгийского качества, в Дубае. Наша уверенность в становлении Дубая в качестве алмазной столицы мира является отражением нашей уверенности как в DMCC, так и в правительстве ОАЭ, и мы рады сыграть в этом важную роль», - добавил Дэвид Забински (David Zabinsky), генеральный директор TRIGEM.В церемонии открытия TRIGEM Charlotte Boiling принимали участие шейх Ахмед бин Манна бин Халифа Саид Аль-Мактум (Shaikh Ahmed Bin Manna Bin Khalifa Saeed Al-Maktoum), партнер TRIGEM DMCC; Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC; Дэвид Забински (David Zabinsky), руководитель и соучредитель компании TRIGEM; Алан Дэвис (Alan Davies), председатель TRIGEM; Камерон Перри (Cameron Parry), неисполнительный директор, TRIGEM; Самуэль Оллех (Samuel Ollech), главный исполнительный директор Charlotte Boiling, Антверпен.