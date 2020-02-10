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20 января 2020

DMCC приветствует бельгийский завод по обработке алмазов TRIGEM в Дубае

Сегодня
Новости

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), дубайская организация по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству, принял участие в официальном открытии завода TRIGEM Charlotte Boiling, 17 февраля, в здании Jewellery and Gemplex, в деловом комплексе Jumeirah Lakes Towers (JLT, Башни на озерах Джумейры), Дубай, говорится в пресс-релизе, распространенном DMCC. 

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             Фото: DMCC


Поздравляя команду TRIGEM Charlotte Boiling, Ахмед Бин Сулайем, исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Этот новый современный центр будет способствовать росту статуса Дубая как ведущего мирового центра торговли алмазами. В рамках плана развития ОАЭ на ближайшие 50 лет мы стремимся поддерживать долгосрочный рост страны, продолжая строить правильные партнерские отношения и развивать инфраструктуру, востребованную торговлей».
Новое предприятие, запущенное в партнерстве с Antwerp Charlotte Boil, предлагает услуги по очистке алмазов и бриллиантов высочайшего качества путем их кипячения в химической среде с использованием эксклюзивной химической формулы Antwerp Charlotte Boil. Завод может обрабатывать до 1,4 млн каратов в месяц и будет обслуживать растущую алмазную промышленность региона.
«Мы рады сотрудничеству с лучшей в мире компанией по кипячению камней Charlotte Boiling из Антверпена, которая станет первым независимым центром, который предлагает услуги бельгийского качества, в Дубае. Наша уверенность в становлении Дубая в качестве алмазной столицы мира является отражением нашей уверенности как в DMCC, так и в правительстве ОАЭ, и мы рады сыграть в этом важную роль», - добавил Дэвид Забински (David Zabinsky), генеральный директор TRIGEM.
В церемонии открытия TRIGEM Charlotte Boiling принимали участие шейх Ахмед бин Манна бин Халифа Саид Аль-Мактум (Shaikh Ahmed Bin Manna Bin Khalifa Saeed Al-Maktoum), партнер TRIGEM DMCC; Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC; Дэвид Забински (David Zabinsky), руководитель и соучредитель компании TRIGEM; Алан Дэвис (Alan Davies), председатель TRIGEM; Камерон Перри (Cameron Parry), неисполнительный директор, TRIGEM; Самуэль Оллех (Samuel Ollech), главный исполнительный директор Charlotte Boiling, Антверпен.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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