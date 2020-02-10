Gemfields прошла листинг на Рынке альтернативных инвестиций

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Компания по добыче цветных драгоценных камней Gemfields начала на минувшей неделе торговать своими акциями на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE).Генеральный директор компании Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson) заявил, что выход на лондонский рынок является важной вехой для Gemfields, так как на протяжении десяти лет компания показывала рост спроса и цен на цветные драгоценные камни.«Компания прошла листинг на AIM с тем, чтобы предоставить британским, европейским и международным инвесторам более быстрый выход на рынок драгоценных цветных камней, улучшить ликвидность торговли акциями и расширить текущую базу инвесторов Gemfields», - сказал он.Общий выпущенный акционерный капитал компании на момент приема составлял 1,2 миллиарда обыкновенных акций.Компания добывает изумруды и берилл в Замбии, а также рубины в Мозамбике, владеет контрольными долями в различных проектах на разведку в Замбии, Мозамбике, Эфиопии и Мадагаскаре.