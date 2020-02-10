Индийская алмазная промышленность понесла огромные потери, так как Гонконг закрылся на месяц

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Индийская алмазная индустрия понесла огромные убытки из-за вспышки коронавируса. Ожидается, что сложившаяся ситуация выведет из строя крупнейший в мире центр огранки алмазов в Сурате.По оценкам отраслевых экспертов, экспорт бриллиантов и ювелирных изделий в Гонконг, который является воротами в Китай, вероятно, сократится более чем на $1503,19 млн, поскольку большинство офисов, принадлежащих диамантерам Гуджарата в Гонконге, закрыты.Экспорт бриллиантов в Гонконг составляет более $8 млрд в год. Вспышка вируса в Китае приведет к тому, что в ближайшие несколько месяцев экспорт бриллиантов сократится почти на 30%.Недавно две крупнейшие ювелирные выставки, проводимые каждый год в марте в Гонконге, были отложены до мая. Правительство Гонконга официально объявило месячный отпуск из-за вспышки коронавируса.