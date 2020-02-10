Эксклюзив

Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

Вчера

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Индийская алмазная промышленность понесла огромные потери, так как Гонконг закрылся на месяц

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india_flag.pngИндийская алмазная индустрия понесла огромные убытки из-за вспышки коронавируса. Ожидается, что сложившаяся ситуация выведет из строя крупнейший в мире центр огранки алмазов в Сурате.
По оценкам отраслевых экспертов, экспорт бриллиантов и ювелирных изделий в Гонконг, который является воротами в Китай, вероятно, сократится более чем на $1503,19 млн, поскольку большинство офисов, принадлежащих диамантерам Гуджарата в Гонконге, закрыты.
Экспорт бриллиантов в Гонконг составляет более $8 млрд в год. Вспышка вируса в Китае приведет к тому, что в ближайшие несколько месяцев экспорт бриллиантов сократится почти на 30%.
Недавно две крупнейшие ювелирные выставки, проводимые каждый год в марте в Гонконге, были отложены до мая. Правительство Гонконга официально объявило месячный отпуск из-за вспышки коронавируса.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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