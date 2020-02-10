Ангольские чиновники посетили завод по огранке алмазов в Ботсване

Фото: Lucapa

С момента ввода в эксплуатацию четыре года назад на шахте было произведено 14 алмазов весом более 100 каратов.«Мы взволнованы этой сделкой. Она была осуществлена в рамках дальновидного плана Safdico стать ключевым катализатором следующего этапа роста алмазной отрасли в сфере переработки алмазов и их сбыта», - привело агенство Mmegi заявление директора международного отделения Safdico Рутанга Мозеса (Rutang Moses).Посол Беатрис Антония Мануэль де Морайс (Beatriz Antónia Manuel de Morais) и ее делегация осмотрели образцы камней, созданных из алмаза весом 128 каратов, обработанного на алмазной фабрике Safdico.Согласно сообщению, один из небольших камней весом 5,85 карата может достичь стоимости до 7 000 долларов.«Ангола ищет инвесторов, способствующих диверсификации экономики, и мы открыты для таких партнеров, как Safdico в Ботсване и других компаний по всему миру, - сказала она. - Добыча полезных ископаемых и алмазов, в частности, была определена как один из секторов, которые мы можем использовать для диверсификации нашей экономики, которая зависит от нефти».