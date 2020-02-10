Ангольские чиновники посетили завод по огранке алмазов в Ботсване

Делегация ангольских чиновников во главе с послом страны в Ботсване недавно посетила Safdico Botswana, где обрабатываются алмазы, добытые на руднике Луло (Lulo).
Safdico получила права на огранку до 60% годового объема производства Луло.
Сообщается, что в этом году на руднике Луло, который на 40% принадлежит Lucapa, планируется добыть 60 000 каратов.
С момента ввода в эксплуатацию четыре года назад на шахте было произведено 14 алмазов весом более 100 каратов.
«Мы взволнованы этой сделкой. Она была осуществлена в рамках дальновидного плана Safdico стать ключевым катализатором следующего этапа роста алмазной отрасли в сфере переработки алмазов и их сбыта», - привело агенство Mmegi заявление директора международного отделения Safdico Рутанга Мозеса (Rutang Moses).
Посол Беатрис Антония Мануэль де Морайс (Beatriz Antónia Manuel de Morais) и ее делегация осмотрели образцы камней, созданных из алмаза весом 128 каратов, обработанного на алмазной фабрике Safdico.
Согласно сообщению, один из небольших камней весом 5,85 карата может достичь стоимости до 7 000 долларов.
«Ангола ищет инвесторов, способствующих диверсификации экономики, и мы открыты для таких партнеров, как Safdico в Ботсване и других компаний по всему миру, - сказала она. - Добыча полезных ископаемых и алмазов, в частности, была определена как один из секторов, которые мы можем использовать для диверсификации нашей экономики, которая зависит от нефти».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished