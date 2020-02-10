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20 января 2020

Спрос на золото в Китае в первом квартале 2020 года снизится на 10-15%

Сегодня
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Ожидается, что в первом квартале 2020 года спрос на золото в Китае снизится, поскольку на экономику страны, ориентированную на потребление, повлияла вспышка коронавируса, сообщает директор по инвестиционным исследованиям Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) Хуан Карлос Артигас (Juan Carlos Artigas). 

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Image credit: Stevebidmead (Pixabay)  

Несмотря на то что распространение этой болезни, по-видимому, замедляется, особенно за пределами провинции Хубэй, где вирус зародился, потребительский спрос в Китае, несомненно, сократится в первом квартале как минимум на 10-15%. 
Согласно данным WDC, спрос на ювелирные изделия в Китае носит сезонный характер: первый и четвертый кварталы традиционно показывают большой спрос, а во втором квартале продажи замедляются.
Однако после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году китайский рынок золота продолжил развиваться, причем продажи золота в 2019 году составили 30% от общего мирового спроса, что делает Китай крупнейшим рынком золота по сравнению с 8% в 2003 году.
Артигас заявил, что «если эпидемия будет распространяться дальше и будет продолжать влиять на настроения инвесторов, глобальные потоки вложений средств в первоклассные активы, несмотря на опасения глобального замедления, могут оказать более устойчивое (положительное) влияние на цены на золото».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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