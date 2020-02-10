Спрос на золото в Китае в первом квартале 2020 года снизится на 10-15%

Несмотря на то что распространение этой болезни, по-видимому, замедляется, особенно за пределами провинции Хубэй, где вирус зародился, потребительский спрос в Китае, несомненно, сократится в первом квартале как минимум на 10-15%.Согласно данным WDC, спрос на ювелирные изделия в Китае носит сезонный характер: первый и четвертый кварталы традиционно показывают большой спрос, а во втором квартале продажи замедляются.Однако после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году китайский рынок золота продолжил развиваться, причем продажи золота в 2019 году составили 30% от общего мирового спроса, что делает Китай крупнейшим рынком золота по сравнению с 8% в 2003 году.Артигас заявил, что «если эпидемия будет распространяться дальше и будет продолжать влиять на настроения инвесторов, глобальные потоки вложений средств в первоклассные активы, несмотря на опасения глобального замедления, могут оказать более устойчивое (положительное) влияние на цены на золото».