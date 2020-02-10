Baselworld привлекает все больше профессионалов в области технического оборудования для ювелирного сектора

Фото: Baselworld

Как сообщается, в мероприятии примут участие около 30 крупнейших компаний, представляющих специализированное оборудование. Для них будет отведен специальный зал, где они смогут представить свою продукцию.Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff), управляющий директор Baselworld, отметил важность роста присутствия технического сектора на Baselworld.«Технический сектор вернулся на Baselworld. Я очень рад, что наши доверительные отношения с компаниями в профессиональном секторе восстанавливаются. Этот сектор жизненно важен для часового дела и создания ювелирных изделий. Однако работа не окончена. Baselworld является ведущим в мире событием для индустрии, и очень важно повысить роль всех его игроков отрасли. Я намерен вернуть технический сектор на его законное место в отрасли и стимулировать его присутствие на выставке в долгосрочной перспективе, а также пропагандировать важность сектора для всего ювелирного сообщества», - сказал он.Технический сектор полностью отсутствовал на выставке в 2018 году.Выставка Baselworld является одной из крупнейших ювелирно-часовых выставок в мире.Однако несмотря на это, многие знаменитые бренды выражают обеспокоенность по поводу посещаемости выставки в этом году в связи с общественными волнениями из-за коронавируса.Так, всемирно известный бренд Bvlgari недавно объявил том, что он пропустит выставку в этом году, так как затраты на участие в выставке могут не окупиться из-за возможного низкого притока клиентов.