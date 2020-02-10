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20 января 2020

Baselworld привлекает все больше профессионалов в области технического оборудования для ювелирного сектора

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Ювелирная выставка Baselworld, которая будет проходить с 30 апреля по 5 мая 2020 года в Базеле, Швейцария, намерена привлечь в этом году большее количество игроков в области технического оборудования для ювелирного сектора, сообщается на официальном сайте мероприятия. 
Регистрации на участие этого сектора в выставке уже удвоились по сравнению с показателями прошлого года.  

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Фото: Baselworld


Как сообщается, в мероприятии примут участие около 30 крупнейших компаний, представляющих специализированное оборудование. Для них будет отведен специальный зал, где они смогут представить свою продукцию.
Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff), управляющий директор Baselworld, отметил важность роста присутствия технического сектора на Baselworld. 
«Технический сектор вернулся на Baselworld. Я очень рад, что наши доверительные отношения с компаниями в профессиональном секторе восстанавливаются. Этот сектор жизненно важен для часового дела и создания ювелирных изделий. Однако работа не окончена. Baselworld является ведущим в мире событием для индустрии, и очень важно повысить роль всех его игроков отрасли. Я намерен вернуть технический сектор на его законное место в отрасли и стимулировать его присутствие на выставке в долгосрочной перспективе, а также пропагандировать важность сектора для всего ювелирного сообщества», - сказал он. 
Технический сектор полностью отсутствовал на выставке в 2018 году.
Выставка Baselworld является одной из крупнейших ювелирно-часовых выставок в мире. 
Однако несмотря на это, многие знаменитые бренды выражают обеспокоенность по поводу посещаемости выставки в этом году в связи с общественными волнениями из-за коронавируса. 
Так, всемирно известный бренд Bvlgari недавно объявил том, что он пропустит выставку в этом году, так как затраты на участие в выставке могут не окупиться из-за возможного низкого притока клиентов. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 


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