Baselworld привлекает все больше профессионалов в области технического оборудования для ювелирного сектора

Ювелирная выставка Baselworld, которая будет проходить с 30 апреля по 5 мая 2020 года в Базеле, Швейцария, намерена привлечь в этом году большее количество игроков в области технического оборудования для ювелирного сектора, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Регистрации на участие этого сектора в выставке уже удвоились по сравнению с показателями прошлого года.
Как сообщается, в мероприятии примут участие около 30 крупнейших компаний, представляющих специализированное оборудование. Для них будет отведен специальный зал, где они смогут представить свою продукцию.
Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff), управляющий директор Baselworld, отметил важность роста присутствия технического сектора на Baselworld.
«Технический сектор вернулся на Baselworld. Я очень рад, что наши доверительные отношения с компаниями в профессиональном секторе восстанавливаются. Этот сектор жизненно важен для часового дела и создания ювелирных изделий. Однако работа не окончена. Baselworld является ведущим в мире событием для индустрии, и очень важно повысить роль всех его игроков отрасли. Я намерен вернуть технический сектор на его законное место в отрасли и стимулировать его присутствие на выставке в долгосрочной перспективе, а также пропагандировать важность сектора для всего ювелирного сообщества», - сказал он.
Технический сектор полностью отсутствовал на выставке в 2018 году.
Выставка Baselworld является одной из крупнейших ювелирно-часовых выставок в мире.
Однако несмотря на это, многие знаменитые бренды выражают обеспокоенность по поводу посещаемости выставки в этом году в связи с общественными волнениями из-за коронавируса.
Так, всемирно известный бренд Bvlgari недавно объявил том, что он пропустит выставку в этом году, так как затраты на участие в выставке могут не окупиться из-за возможного низкого притока клиентов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург