В конце февраля в Волгограде пройдет ювелирная выставка

Ювелирная выставка «ЮвелирЭКСПО 2020» откроется в Волгограде 19 февраля 2020 года, сообщает портал expojeweller.ru.
Во время выставки пройдет презентация ювелирных украшений на стендах экспонентов, конкурсы для посетителей и награждение участников дипломами выставки.
Ожидается, что мероприятие привлечет участников отрасли, заинтересованных в продаже и покупке ювелирных изделий с бриллиантинами, драгоценными и полудрагоценными камнями, часов и бижутерии, торгового оборудования и упаковок, а также предметов искусства, выполненных из драгоценных металлов.
Выставка организована ВолгоградЭКСПО при содействии Комитета промышленности и торговли Волгоградской области совместно с Фондом содействия развитию ювелирной отрасли.
«ЮвелирЭКСПО 2020» будет проходить с 19 по 23 февраля 2020 года в выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР», Волгоград, Россия.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург