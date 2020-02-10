В конце февраля в Волгограде пройдет ювелирная выставка

Фото: expojeweller.ru

Ожидается, что мероприятие привлечет участников отрасли, заинтересованных в продаже и покупке ювелирных изделий с бриллиантинами, драгоценными и полудрагоценными камнями, часов и бижутерии, торгового оборудования и упаковок, а также предметов искусства, выполненных из драгоценных металлов.Выставка организована ВолгоградЭКСПО при содействии Комитета промышленности и торговли Волгоградской области совместно с Фондом содействия развитию ювелирной отрасли.«ЮвелирЭКСПО 2020» будет проходить с 19 по 23 февраля 2020 года в выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР», Волгоград, Россия.