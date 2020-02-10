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Сегодня

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В конце февраля в Волгограде пройдет ювелирная выставка

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Ювелирная выставка «ЮвелирЭКСПО 2020» откроется в Волгограде 19 февраля 2020 года, сообщает портал expojeweller.ru. 
Во время выставки пройдет презентация ювелирных украшений на стендах экспонентов, конкурсы для посетителей и награждение участников дипломами выставки.  

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Фото: expojeweller.ru


Ожидается, что мероприятие привлечет участников отрасли, заинтересованных в продаже и покупке ювелирных изделий с бриллиантинами, драгоценными и полудрагоценными камнями, часов и бижутерии, торгового оборудования и упаковок, а также предметов искусства, выполненных из драгоценных металлов. 
Выставка организована ВолгоградЭКСПО при содействии Комитета промышленности и торговли Волгоградской области совместно с Фондом содействия развитию ювелирной отрасли. 
«ЮвелирЭКСПО 2020» будет проходить с 19 по 23 февраля 2020 года в выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР», Волгоград, Россия. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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