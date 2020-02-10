Ботсвана и De Beers завершат переговоры о продажах алмазов к концу апреля

Фото: De Beers Group

«Мы ориентируемся на апрель, не позднее, так, чтобы все было успешно сделано и завершено, - привело агентство Bloomberg заявление министра полезных ископаемых Ботсваны Лефоко Моаги (Lefoko Moagi). - Теперь мы хотим двигаться дальше в пространство создания ценности, нижние потоки алмазопровода, которые включают в себя вашу оценку, цены на ваши товары, огранку, маркетинг, продажи, изготовление ювелирных изделий».На Ботсвану приходится более двух третей производства De Beers.На алмазы приходится более 80% экспортной выручки Ботсваны и 25% валового внутреннего продукта страны, а также треть государственных доходов.Правительство Ботсваны уже владеет 15% акций De Beers.По действующему соглашению о продаже De Beers перенесла свои алмазные тендеры в Ботсвану из Лондона, и правительство получило право продавать 10% продукции Debswana самостоятельно.Власти Ботсваны и De Beers владеют равными долями предприятия Debswana.В четвертом квартале 2019 года добыча Debswana снизилась на 7%, до 5,9 млн каратов, поскольку производство на руднике Орапа (Orapa) упало из-за задержки в инфраструктурном проекте в сочетании с ожидаемым более низким содержанием алмазов в руде.