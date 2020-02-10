Южноафриканские производители алмазов проведут симпозиум в сентябре

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Делегаты также заслушают технические доклады о популяциях крупных камней и их происхождении, добыче и происхождении камней на россыпных месторождениях.

На повестке дня обсуждение разработок в области разведки и добычи алмазов на местном и международном уровнях, рассмотрение уникальных аллювиальных месторождений алмазов в Северо-Капской провинции (включая морские месторождения Западного побережья) и в северо-западных провинциях.

Выставка будет проходить в месте проведения конференции.

На выставке будет представлено землеройное оборудование, новые подходы к проектированию заводов по переработке алмазов и передовые технологии добычи, в частности разработки в области сортировки одиночных частиц.

Южноафриканская организация производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO) проведет алмазный симпозиум и торговую выставку в Кимберли, ЮАР, в сентябре 2020 года.По сообщениям Mining Weekly, участники мероприятия рассмотрят новые технологические разработки, которые меняют форму алмазной промышленности, обсудят вопросы, связанные с синтетическими алмазами, а также с будущим международной алмазной промышленности.