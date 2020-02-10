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09 января 2020

В Сибири откроется крупнейшая выставка-продажа ювелирных изделий

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Выставка ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь» откроется в Новосибирске 27 февраля, говорится на сайте организаторов мероприятия.  

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                        Фото: "Ювелирная Сибирь"


Ожидается, что выставку посетят более 5 000 человек из СФЛ и ближайших регионов. 
На продажу будут представлены новые коллекции украшений, изделия, подчеркивающие национальную культуру народов Сибири, драгоценные камни и самоцветы. 
Международная выставка, как сообщается, позволяет представить ювелирные изделия импортного, отечественного и собственного производства и осуществить продажу на В2В и B2C аудиторию.
«Ювелирная Сибирь» будет проходить с 27 февраля по 1 марта 2020 года в выставочном комплекте «Новосибирск Экспоцентр».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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