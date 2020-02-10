В Сибири откроется крупнейшая выставка-продажа ювелирных изделий

Выставка ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь» откроется в Новосибирске 27 февраля, говорится на сайте организаторов мероприятия.
Ожидается, что выставку посетят более 5 000 человек из СФЛ и ближайших регионов.
На продажу будут представлены новые коллекции украшений, изделия, подчеркивающие национальную культуру народов Сибири, драгоценные камни и самоцветы.
Международная выставка, как сообщается, позволяет представить ювелирные изделия импортного, отечественного и собственного производства и осуществить продажу на В2В и B2C аудиторию.
«Ювелирная Сибирь» будет проходить с 27 февраля по 1 марта 2020 года в выставочном комплекте «Новосибирск Экспоцентр».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург