В Сибири откроется крупнейшая выставка-продажа ювелирных изделий

Фото: "Ювелирная Сибирь"

Ожидается, что выставку посетят более 5 000 человек из СФЛ и ближайших регионов.На продажу будут представлены новые коллекции украшений, изделия, подчеркивающие национальную культуру народов Сибири, драгоценные камни и самоцветы.Международная выставка, как сообщается, позволяет представить ювелирные изделия импортного, отечественного и собственного производства и осуществить продажу на В2В и B2C аудиторию.«Ювелирная Сибирь» будет проходить с 27 февраля по 1 марта 2020 года в выставочном комплекте «Новосибирск Экспоцентр».