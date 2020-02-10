Эксклюзив

Будущее рынка неразрывно связано с геммологией

По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на...

10 февраля 2020

Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году. Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson)...

03 февраля 2020

Этические источники поставок бриллиантов и Организация по стандартизации бриллиантов

Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым. Этические источники поставок, несомненно, являются одним из основных аспектов, которым должны заниматься профессионалы, работающие в отрасли...

27 января 2020

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

20 января 2020

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Выставка IIJS от GJEPC началась 13 февраля 2020 года

Сегодня
Новости

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) представил 13-ую Индийскую международную выставку ювелирных изделий (India Signature International Jewellery Show, IIJS) и 7-ую Индийскую выставку оборудования для производства драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem & Jewellery Machinery Expo, IGJME 2017), которые пройдут 13-16 февраля 2020 года в Бомбейском выставочном центре, Горегаон, Мумбаи.

news_13022020_ijss.png
Фото: GJEPC

 
Субхаш Десаи (Shri Subhash Desai), достопочтенный министр промышленности и горнодобывающей промышленности штата Махараштра открыл выставку IIJS вместе с Прамодом Кумаром Агравалом (Pramod Kumar Agrawal), председателем GJEPC, Колином Шахом (Colin Shah), вице-председателем GJEPC, Мансухом Котари (Mansukh Kothari), координатором по проведению национальных выставок в подкомитете GJEPC и принимающей стороной членов комитета GJEPC.
Выставка IIJS Signature 2020 представила ювелирные изделия премиум-класса и открыла новый сезон покупок. В мероприятии принимают участие более 700 экспонентов, которые представляют свои товары на 1300 стендах, и ожидается, что мероприятие привлечет более 18 000 посетителей из более чем 325 городов и поселков Индии и более чем 55 стран мира.
Выступая на первом заседании, Прамод Кумар Агравал, председатель GJEPC, сказал: «Международная выставка IIJS является первым торговым мероприятием этого календарного года и является ювелирным центром дизайна и технологий. В этом году у IIJS Signature есть ювелирная стартап-зона, в которой работают 16 специально отобранных женщин-предпринимателей и 16 начинающих ювелирных дизайнеров, которые поощряют талант и предприимчивость. Два события, которые пройдут во время выставки, - Design Inspirations и The Artisan Awards - будут способствовать развитию дизайна».
Агравал также объявил, что GJEPC примет участие в новой выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в Джайпуре, созданной специально для иностранных клиентов, под названием «India Gem & Jewellery Show», которая пройдет с 1 по 3 апреля 2020 года.
Одновременно участники выставки смогут посетить IGJME, крупнейшую в Азии выставку драгоценных и ювелирных технологий. IGJME - это стратегическая инициатива GJEPC, нацеленная на то, чтобы помочь производителям обменяться новыми идеями, открыть инновационные технологии и изучить передовые технологии в производстве.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished