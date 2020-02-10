Выставка IIJS от GJEPC началась 13 февраля 2020 года

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Субхаш Десаи (Shri Subhash Desai), достопочтенный министр промышленности и горнодобывающей промышленности штата Махараштра открыл выставку IIJS вместе с Прамодом Кумаром Агравалом (Pramod Kumar Agrawal), председателем GJEPC, Колином Шахом (Colin Shah), вице-председателем GJEPC, Мансухом Котари (Mansukh Kothari), координатором по проведению национальных выставок в подкомитете GJEPC и принимающей стороной членов комитета GJEPC.Выставка IIJS Signature 2020 представила ювелирные изделия премиум-класса и открыла новый сезон покупок. В мероприятии принимают участие более 700 экспонентов, которые представляют свои товары на 1300 стендах, и ожидается, что мероприятие привлечет более 18 000 посетителей из более чем 325 городов и поселков Индии и более чем 55 стран мира.Выступая на первом заседании, Прамод Кумар Агравал, председатель GJEPC, сказал: «Международная выставка IIJS является первым торговым мероприятием этого календарного года и является ювелирным центром дизайна и технологий. В этом году у IIJS Signature есть ювелирная стартап-зона, в которой работают 16 специально отобранных женщин-предпринимателей и 16 начинающих ювелирных дизайнеров, которые поощряют талант и предприимчивость. Два события, которые пройдут во время выставки, - Design Inspirations и The Artisan Awards - будут способствовать развитию дизайна».Агравал также объявил, что GJEPC примет участие в новой выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в Джайпуре, созданной специально для иностранных клиентов, под названием «India Gem & Jewellery Show», которая пройдет с 1 по 3 апреля 2020 года.Одновременно участники выставки смогут посетить IGJME, крупнейшую в Азии выставку драгоценных и ювелирных технологий. IGJME - это стратегическая инициатива GJEPC, нацеленная на то, чтобы помочь производителям обменяться новыми идеями, открыть инновационные технологии и изучить передовые технологии в производстве.