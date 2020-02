GJEPC призывает правительство Индии и Резервный банк Индии пересмотреть условия кредитования для экспортеров

Сегодня









В своем заявлении Прамод Кумар Агарвал (Pramod Kumar Agarwal), председатель GJEPC, как сообщается, заявил, что доля экспорта ювелирной продукции из Сурата в Гонконг и материковый Китай составляет около 40%. Протесты и вспышка вируса в Китае нарушили бизнес, в частности это связано с задержкой платежей.

В своем письме, адресованном RBI, министру финансов и министерству торговли, GJEPC, как сообщается, указал, что протесты в Гонконге начались примерно в апреле 2019 года, и ситуация стала усугубляться с сентября по октябрь 2019 года. Это во многом нарушило бизнес - офисы были частично закрыты из-за насильственных протестов; оформление экспортированных посылок проходило с задержкой, и в отрасли наблюдалось общее замедление торговли. В GJEPC сообщили, что это повлияло на оборот продукции и финансовые отношения с трейдерами из Гонконга с Индией, что привело к задержке поставок и задержке получения экспортной выручки. Кроме того, Совет заявил: «Как будто недостаточно того, что коронавирус распространяется в материковом Китае, а также и в других странах , и это приводит к негативному влиянию на торговлю драгоценными камнями и ювелирными изделиями в этих регионах».

Таким образом, бизнес столкнулся с серьезными препятствиями из-за невыполнения обязательств по экспорту и внутренним денежным переводам, сказали в Совете. Более того, крупная выставка, запланированная на март, также была перенесена на май.

«На рынке ожидается серьезный дисбаланс в платежах для сообщества, имеющего дело с различными торговцами в этой части мира. RBI должен рассмотреть способы предоставления возможностей и времени для кредитных линий, которыми пользуются экспортеры / импортеры для выполнения своих финансовых обязательств», - заявили в GJEPC.



Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии призвал центральное правительство и Резервный банк Индии (Reserve Bank of India, RBI) пересмотреть условия кредитования для экспортеров, пострадавших от задержки проведения платежей, сообщает Times of India.Диамантеры и экспортеры ювелирных изделий в Сурате и Мумбае сталкиваются с серьезной проблемой задержек платежей из Гонконга из-за продолжительных антиправительственных протестов, а также из-за недавней вспышки коронавируса.