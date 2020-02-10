Выручка Gem Diamonds в 2019 году сократилась почти вдвое

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Выручка Gem Diamonds за полный календарный год упала на 32%, до 182,1 млн долларов США, по сравнению с 266,6 млн долларов США в 2018 году.В 2019 году компания зафиксировала среднюю цену в 1 637 долларов США за карат, что на 23% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (2 131 доллар США).Компания заявила, что цены на камни небольших размеров были ниже, чем в 2018 году, при этом уровень запасов бриллиантов оставался высоким.«Тем не менее в декабре 2019 года было отмечено улучшение спроса, когда средний поток алмазопровода начал пополнять запасы», - говорится в сообщении компании.В результате Gem отметила, что продажи алмазов в течение квартала, закончившегося 31 декабря, выросли на 41%, до 51,3 млн долларов США, по сравнению с 36,3 млн долларов США, полученными от реализации товаров в третьем квартале 2019 года.Продажи алмазов в четвертом квартале, также выросли на 17%, до 29 945 каратов с 25 631 карата в предыдущем квартале.Кроме того, Gem заявила, что обеспечила свободный денежный поток в размере 1,5 млн долларов США, улучшив свою чистую долговую позицию до 10,1 млн долларов в четвертом квартале по сравнению с 11,6 млн долларов США в предыдущем квартале.