DITP сотрудничает с участниками отрасли для продвижения Таиланда в качестве мирового ювелирного центра

Фото: DITP

Сомдет Сусомбун (Somdet Susomboon), генеральный директор DITP, сказал: «Ювелирная промышленность Таиланда имеет большой потенциал и может стать мировым ювелирным центром благодаря различным преимуществам. Кроме того, Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий считается основной торговой платформой, признанной на международном уровне».65-я Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий будет проходить с 25 по 29 февраля 2020 года в залах Challenger 1-3 в центре "IMPACT Muang Thong Thani". На повестке дня выставка серебра Siam Silver Showcase, рассказывающая об истории тайского серебра до настоящего времени, сетевые мероприятия и семинары по обучению и развитию способностей тайских предпринимателей.Кроме того, на Бангкокской ярмарке драгоценных камней и ювелирных изделий участники смогут присоединиться к аукциону по продаже цветных камней, который проводит Bonas, алмазный брокер с офисом в Лондоне и имеющий более чем десятилетний опыт проведения онлайн-аукционов. Организаторы ярмарки будут осуществлять меры по предотвращению распространения коронавируса, чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий.