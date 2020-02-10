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09 января 2020

DITP сотрудничает с участниками отрасли для продвижения Таиланда в качестве мирового ювелирного центра

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Департамент содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP) министерства торговли заявил, что Таиланд может стать мировым ювелирным центром. DITP также объявил о своей готовности организовать в феврале Бангкокскую ярмарку драгоценных камней и ювелирных изделий (Bangkok Gems & Jewelry Fair), чтобы предложить тайским предпринимателям новые возможности для встречи с международными покупателями, говорится в пресс-релизе, распространенном DITP. 

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Фото: DITP


Сомдет Сусомбун (Somdet Susomboon), генеральный директор DITP, сказал: «Ювелирная промышленность Таиланда имеет большой потенциал и может стать мировым ювелирным центром благодаря различным преимуществам. Кроме того, Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий считается основной торговой платформой, признанной на международном уровне».
65-я Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий будет проходить с 25 по 29 февраля 2020 года в залах Challenger 1-3 в центре "IMPACT Muang Thong Thani". На повестке дня выставка серебра Siam Silver Showcase, рассказывающая об истории тайского серебра до настоящего времени, сетевые мероприятия и семинары по обучению и развитию способностей тайских предпринимателей.
Кроме того, на Бангкокской ярмарке драгоценных камней и ювелирных изделий участники смогут присоединиться к аукциону по продаже цветных камней, который проводит Bonas, алмазный брокер с офисом в Лондоне и имеющий более чем десятилетний опыт проведения онлайн-аукционов. Организаторы ярмарки будут осуществлять меры по предотвращению распространения коронавируса, чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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